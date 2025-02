Quadrilha

'Gangue da Hilux' tem mais três integrantes presos no Espírito Santo

Quatro integrantes já foram presos na região Norte e também na Grande Vitória; grupo é especializado no roubo e furto deste modelo de caminhonete e já praticou diversos crimes no Estado

Caminhonete roubada foi encontrada em fazenda na zona rural de Santa Leopoldina, na Região Serrana. (Divulgação/Polícia Civil)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Três suspeitos de integrarem a chamada 'Gangue da Hilux' foram presos na quarta-feira (19) em uma fazenda localizada na zona rural do município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado. Entre os detidos estão dois homens, de 53 e 54 anos, e uma mulher, de 45 anos.

Na fazenda, os suspeitos escondiam uma caminhonete roubada, modelo Toyota Hilux, junto a um carro modelo Wolkswagen Gol, utilizado para escoltar e esconder o veículo. Também foram encontradas placas adulteradas.

Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta que a 'Gangue da Hilux' atuava desde janeiro deste ano e era responsável por vários furtos na Grande Vitória. No dia 11 de fevereiro, um suspeito de integrar o grupo morreu durante uma operação na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.

Durante a ocorrência, outro indivíduo foi baleado no braço e socorrido, e um terceiro envolvido foi preso. Cinco dias antes, em 6 de fevereiro, um jovem de 24 anos suspeito de integrar a 'Gangue da Hilux' foi preso em Cariacica Sede.

O trio preso em Santa Leopoldina responderá por receptação, associação criminosa, adulteração veicular e favorecimento pessoal. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para capturar o último membro do grupo.



