Os detalhes de ação policial com morte e BR interditada por horas no ES

Ação aconteceu perto do trevo da BR 259 com a BR 101, em João Neiva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A rodovia ficou interditada por cerca de três horas para o trabalho da perícia e foi liberada novamente por volta das 8h40, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Como tudo aconteceu próximo do trevo com a BR 101 , houve lentidão também para quem passava pela outra via.

A Polícia Civil informou que uma equipe da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) monitorava os homens, de 27, 29 e 32 anos. Antes da abordagem em João Neiva, a delegacia comunicou à Polícia Militar de Baixo Guandu que havia um indivíduo conduzindo uma Toyota Hilux que havia sido roubada na região. Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito conseguiu fugir e abandonou o veículo. Ele depois entrou em um Fiat Siena, onde estavam os outros dois comparsas.

Enquanto estavam no automóvel, os três indivíduos foram abordados pela corporação em João Neiva, mas não obedeceram à ordem. Um deles teria feito menção de que atiraria na direção dos policiais. A Polícia Civil disse que, para se defender, um policial disparou e atingiu o braço de um dos suspeitos, de 27 anos. A bala atravessou e atingiu o rosto do outro, de 32, que não resistiu e morreu no local.

Os outros dois suspeitos foram detidos. O indivíduo, de 27 anos, foi autuado em flagrante por associação criminosa, adulteração veicular e resistência. Ele foi socorrido e está internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao sistema prisional.

O outro homem, de 29 anos, foi encaminhado à sede da DFRV, onde foi autuado em flagrante por receptação, associação criminosa, adulteração veicular e resistência. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema prisional.

“O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado”, disse a Polícia Civil.

Outro suspeito preso na semana passada

A Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) prendeu, na última quinta-feira (6), um homem de 24 anos suspeito de integrar a associação criminosa. A prisão foi realizada no bairro Cariacica Sede, no município de Cariacica. O detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O indivíduo é apontado como um dos responsáveis pelos furtos de dois veículos Toyota Hilux, ocorridos nos dias 5 e 6 de fevereiro. Ele teria praticado o crime ao lado de outro suspeito de 27 anos e de um terceiro envolvido, que ainda não foi identificado, utilizando um Toyota Etios, para cometer os crimes.

Um dos veículos subtraídos no dia 5 de fevereiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia seguinte, já com as placas adulteradas.

Sete caminhonetes roubadas, cinco recuperadas

Segundo levantamentos, entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro, sete caminhonetes Toyota Hilux foram furtadas na Grande Vitória, sendo que cinco já foram recuperadas. No dia 26 de janeiro, a Polícia Militar recuperou outro veículo do mesmo modelo, com restrição de furto e roubo, em Cariacica. Durante a ação, os criminosos fugiram, mas um deles deixou cair o aparelho celular e já foi identificado.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, as investigações indicam que a associação criminosa utiliza bloqueadores de rastreador e dispositivos para destravar e dar partida nos veículos furtados. As diligências continuam para localizar e prender os demais integrantes do grupo.