'Michael Jackson' é preso com 80 pinos de cocaína dentro de carro em Cariacica

Um homem identificado como Michael Jackson Siqueira de Souza foi preso, na manhã desta terça-feira (22), após ser flagrado pela Guarda Municipal de Cariacica com 80 pinos de cocaína dentro do carro dele, no bairro Vista Mar. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes descobriram o caso enquanto faziam patrulhamento pela região. Três homens, assim que perceberam a viatura, saíram de dentro do veículo já levantando a blusa, dizendo que não tinham nada, atitude que chamou a atenção.>