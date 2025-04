Violência

Mulher condenada por roubo em Ibiraçu é presa em Cariacica 3 anos depois

Aline Célia dos Santos Pimentel estava entre as cinco pessoas envolvidas no caso, ocorrido em janeiro de 2022; na ocasião, dois homens foram ameaçados e tiveram bens roubados

Aline Célia dos Santos Pimentel, 45 anos, condenada por roubo em Ibiraçu. (TV Gazeta)

Uma mulher de 45 anos foi presa em Cariacica no último domingo (20). Aline Célia dos Santos Pimentel estava sendo procurada por um roubo ocorrido em janeiro de 2022, no município de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, quando dois homens foram amarrados, agredidos e ameaçados de morte, além de terem pertences e um carro levados.

Segundo a Polícia Civil, Aline foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Ibiraçu.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que Aline fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória na última segunda-feira (21), antes de ser encaminhada ao presídio. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica no mesmo dia.

Em setembro de 2022, Aline foi condenada pelo crime de roubo qualificado por concurso de pessoas, por levar o veículo roubado para outro Estado e por restringir a liberdade da vítima. A informação consta no processo, disponível no site do Tribunal de Justiça. Segundo a Sejus, ela já tinha passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo.

Sobre o crime

Conforme relatado no processo, tudo aconteceu na madrugada do dia 14 de janeiro de 2022. Dois amigos contaram que estavam em uma lanchonete em Ibiraçu quando conheceram um grupo de cinco pessoas (incluindo Aline). Eles disseram terem sido convidados para uma festa em uma residência no bairro Aricanga, e decidiram ir.

Na festa, após ingestão de bebidas alcoólicas, as vítimas foram agredidas e impedidas de sair. Um deles chegou a ser enforcado por um fio. A todo momento um dos criminosos fazia ameaças de morte. Os dois foram amarrados, colocados em um carro e levados até do distrito de Pendanga, onde foram abandonados.

Os suspeitos fugiram levando um carro, celular e alianças das vítimas, além de um cartão de crédito. O veículo foi encontrado em Ipatinga, Minas Gerais, uma semana depois.

