O que diz a polícia sobre técnica de enfermagem que feriu bebê no ES

Repórter / [email protected]
Repórter / [email protected]
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:43
A técnica de enfermagem que utilizou algodão aquecido em pé de bebê, provocando graves queimaduras, foi indiciada por lesão culposa — quando não há intenção do crime. A conclusão é da Polícia Civil, que divulgou detalhes da investigação sobre o caso nesta quarta-feira (8).
O chefe da corporação, Darcy Arruda, reforçou que a profissional de 34 anos não teve o propósito de ferir o paciente recém-nascidos, porém "agiu com negligência e imprudência", utilizando método não recomendado pelo Conselho de Enfermagem e Hospital Jayme Santos Neves, onde o caso foi registrado.
Mais informações em instantes
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o