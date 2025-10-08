Investigação finalizada

O que diz a polícia sobre técnica de enfermagem que feriu bebê no ES

Profissional foi indiciada por lesão corporal culposa, quando não há intenção do crime, mas agiu com "imprudência e negligência", segundo o chefe da Polícia Civil

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:43

Bebê teve pé queimado dentro de hospital na Serra Crédito: Arquivo

A técnica de enfermagem que utilizou algodão aquecido em pé de bebê, provocando graves queimaduras, foi indiciada por lesão culposa — quando não há intenção do crime. A conclusão é da Polícia Civil, que divulgou detalhes da investigação sobre o caso nesta quarta-feira (8).

O chefe da corporação, Darcy Arruda, reforçou que a profissional de 34 anos não teve o propósito de ferir o paciente recém-nascidos, porém "agiu com negligência e imprudência", utilizando método não recomendado pelo Conselho de Enfermagem e Hospital Jayme Santos Neves, onde o caso foi registrado.

