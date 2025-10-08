Instaurou auditoria

Sesa vai investigar parto normal de bebê de 6,5 kg em hospital de Colatina

Alderico teve o ombro deslocado no momento do nascimento e ficou cinco minutos sem respirar; a mãe do menino sofreu uma hemorragia durante o parto e precisou receber 55 pontos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou nesta quarta-feira (8) que instaurou uma auditoria para investigar as condições do parto normal do bebê Alderico, que nasceu com 6,5 kg no Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no dia 9 de agosto deste ano. Segundo relato da mãe, o filho teve o ombro deslocado no momento do nascimento e ficou cinco minutos sem respirar. A mulher sofreu uma hemorragia durante o procedimento e precisou receber 55 pontos.

A família é de Água Doce do Norte, também na Região Noroeste do Estado, e Alderico é o nono filho da dona de casa Ariane Borges, de 39 anos. Mãe e bebê passaram por complicações após o parto e o menino ficou dez dias internado. Os dois receberam alta e já estão em casa.

Ariane contou que o filho ficou intubado e que a família recebeu orientações de que Alderico precisa de sessões de fisioterapia devido à lesão no braço. Com quase dois meses desde o nascimento, o menino já pesa cerca de 10 kg, o dobro do peso que uma criança costume ter nessa idade.

O Hospital e Maternidade São José informou que o parto da criança "foi resultado de uma avaliação cuidadosa e criteriosa da equipe médica, visando sempre a segurança da mãe e da criança". A unidade disse que "realiza mais de 300 partos por mês com excelência e atendimento humanizado, conduzidos por equipes experientes e comprometidas". ( Nota na íntegra ao final do texto ).

Procurado por A Gazeta , Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou que pode instaurar sindicância por meio de denúncia formal, com a devida identificação do denunciante, do médico denunciado, com o relato circunstanciado dos fatos, ou de ofício, após tomar conhecimento das informações em casos de repercussão pública.

"Todas as denúncias são rigorosamente apuradas. O CRM-ES não se manifesta sobre casos concretos, a não ser nos autos. Conforme disposto no Código de Processo Ético Profissional, todos os trâmites processuais correm em segredo de Justiça", afirmou o Conselho.

Na íntegra | O hospital

O Hospital São José vem a público esclarecer de forma transparente todos os procedimentos realizados com a paciente durante o cuidado e o nascimento do bebê Alderico, buscando reforçar o compromisso com a ética, a segurança e a excelência no atendimento às gestantes atendidas em nossa unidade. O prontuário completo da paciente aponta claramente para a realização de parto normal, mas foi identificado um erro no código constante na documentação de alta.

Importante destacar que o hospital não considera essa anotação isoladamente, mas sim todo o prontuário e seus registros completos. No entanto, o procedimento foi atualizado como parto normal no mesmo prontuário. Os registros hospitalares mostram que a gestante deu entrada na instituição às 11h30 do dia 8 de agosto. Em nenhum momento a mãe e pai do bebê (que esteve presente durante toda a internação) manifestaram interesse pelo parto cesariana e o hospital seguiu os procedimentos indicados, atento e respeitando a vontade dos mesmos.

O peso do bebê, baseado em ultrassom realizado em 3 de julho - em clínica sem vínculo com o hospital -, era de 3.450 kg. Esse exame é a referência para os trabalhos da equipe e não havia necessidade de repeti-lo, dada a proximidade do procedimento. A paciente possui histórico de oito partos normais, com bebês de peso elevado - inclusive um de 5 quilos -, e exames de bem-estar foram acompanhados de perto pela equipe multidisciplinar do hospital para garantir sua segurança.

A opção pelo parto normal foi tomada após avaliação do contexto clínico da paciente e, no momento da internação, ela não apresentava contraindicações para parto normal. Assim como foi uma surpresa para a mãe, o elevado peso do bebê também surpreendeu toda a equipe médica durante o manejo do parto normal. É importante destacar que a equipe não tinha conhecimento prévio de que Alderico pesava 6,5 kg, pois o exame de referência disponível, vindo de outra instituição, apontava para um peso estimado de 3.450 kg, considerado dentro da normalidade.

A equipe do Hospital São José se solidariza com a mãe e a família de Alderico, reconhecendo as dificuldades enfrentadas, especialmente em condição de vulnerabilidade social e reforça seu compromisso com a ética, a competência e a compaixão, e incentiva a sociedade a apoiar esta família, mantendo sempre seu empenho pelo melhor cuidado a todos que precisarem de nosso atendimento.