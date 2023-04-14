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Atropelamento fatal

Mulher morre após ser atropelada por ônibus do Transcol na Serra

Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Avenida Rio Amazonas, próximo ao Posto Mirante, no bairro Hélio Ferraz

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 18:44

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 abr 2023 às 18:44
Serra
Mulher morre atropelada por ônibus do Transcol na Avenida Norte Sul, na Serra Crédito: Eduardo Dias
Uma mulher de 53 anos – cuja identidade não foi divulgada – morreu após ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Polícia Militar confirmou que ela veio à óbito e a ocorrência ainda está em andamento.
A Secretaria de Defesa Social da Serra informou, por meio do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), que as informações ainda são preliminares, mas que, inicialmente, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Avenida Rio Amazonas, próximo ao Posto Mirante.
"Cerca de seis agentes de trânsito estão no local, para garantir a fluidez mínima necessária, de acordo com a capacidade da via. O fluxo de veículos na localidade é intenso, mas segue devagar", destacou a administração municipal, em nota.
Testemunhas afirmaram para o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que a vítima tentava atravessar a rua quando foi atingida pelo coletivo da linha 523 (Jardim América x Terminal de Jacaraípe).
Mulher morre após ser atropelada por ônibus do Transcol na Serra
A GVBus destacou, em nota, que testemunhas disseram que a vítima havia desembarcado do ônibus em direção ao Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Após o desembarque, o coletivo seguiu viagem, sentido Terminal de Jacaraípe, quando a vítima atravessou de forma repentina na frente do ônibus, fora da faixa de pedestres. Ainda de acordo com testemunhas, na ocasião, o semáforo estava aberto para o coletivo. A polícia de trânsito foi acionada.

Impacto no trânsito

Devido ao acidente e o fluxo intenso devido ao feriadão de Nossa Senhora da Penha, celebrado na segunda-feira (17), motoristas enfrentam um intenso congestionamento pela Grande Vitória no final desta tarde. Segundo o Waze, um app de monitoramento do trânsito em tempo real, há engarrafamentos, especialmente na BR 101, na Serra, e na Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória.
Aplicativo em tempo real mostra situação do trânsito no final da tarde desta sexta-feira (14)
Aplicativo mostra situação do trânsito em tempo real no final da tarde desta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução | Waze
A ouvinte da CBN Vitória Brena Carvalho registrou, por volta das 16h50, a situação da lentidão na Norte Sul.

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