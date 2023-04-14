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Em Santa Mônica

Garçom é assassinado durante o trabalho em restaurante em Vila Velha

Vítima trabalhava no estabelecimento havia apenas quatro dias; criminosos chegaram ao local em uma motocicleta, nesta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 15:46

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 abr 2023 às 15:46
Vítima estava usando uniforme do estabelecimento; os atiradores chegaram ao local em uma motocicleta, nesta sexta-feira (14)
Pessoas que passavam pela região se juntaram para ver o que tinha acontecido Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem, identificado como Emerson de Jesus Vieira, de 23 anos, foi assassinado a tiros dentro de um restaurante no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (14). Ele estava trabalhando como garçom no local desde segunda-feira (10).
O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve no bairro. Testemunhas revelaram a ele que os criminosos chegaram em uma motocicleta. Um deles desceu, ainda de capacete, entrou no restaurante e atirou contra Emerson, fugindo em seguida. A vítima estava com uma bandeja na mão, servindo os clientes, e ficou caída no chão. Foram ouvidos mais de 10 disparos.
O restaurante estava cheio. Na hora, todos se assustaram e se abaixaram, na tentativa de escapar dos tiros. No entanto, quem estava lá não tem dúvidas de que o atirador tinha Emerson como alvo definido. Veja no vídeo:
Garçom é assassinado durante o trabalho em restaurante em Vila Velha
De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas a vítima já estava morta.
Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada como homicídio por arma de fogo e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)".
O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", completou a PC.

Atualização

14/04/2023 - 4:00
A matéria foi atualizada com mais informações sobre a dinâmica do crime e identidade da vítima, após a TV Gazeta ir até o bairro.

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homicídio Vila Velha
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