Garçom é assassinado durante o trabalho em restaurante em Vila Velha

Pessoas que passavam pela região se juntaram para ver o que tinha acontecido

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve no bairro. Testemunhas revelaram a ele que os criminosos chegaram em uma motocicleta. Um deles desceu, ainda de capacete, entrou no restaurante e atirou contra Emerson, fugindo em seguida. A vítima estava com uma bandeja na mão, servindo os clientes, e ficou caída no chão. Foram ouvidos mais de 10 disparos.