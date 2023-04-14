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Em Mimoso do Sul

Vídeo mostra motorista se jogando de caminhão antes de veículo tombar no ES

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), na ES 177; condutor estava verificando os freios do caminhão em uma oficina e, após retirada de uma peça, veículo começou a descer rodovia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2023 às 12:52

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 12:52

Um motorista de um caminhão-baú escapou por pouco de sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira (13), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Uma câmera de segurança flagrou quando o veículo se movimenta desgovernado e o condutor abre a porta e se joga para fora. O veículo entrou na contramão e bateu em um barranco, às margens da ES 177.
Vídeo mostra motorista se jogando de caminhão antes de veículo tombar no ES
Vídeo mostra motorista se jogando de caminhão antes de veículo tombar no ES Crédito: Leitor| A Gazeta
Moradores do bairro Alto Sebastião contaram à reportagem que o motorista disse ter parado o veículo em uma oficina às margens da ES 177, após perceber que havia algo errado com o funcionamento dos freios. Ele disse que estava testando os freios e, quando foi tirada a peça cardan - que mantém o caminhão engrenado - não havia escora. Como a via era uma descida, o veículo entrou em movimento.
O motorista, que estava ao volante no momento em que tudo aconteceu, não conseguiu mais parar o caminhão, que ficou desgovernado na pista. Para escapar, ele abriu a porta e saltou do veículo antes da batida e do tombamento.
Segundo um morador da região, nesta sexta-feira (14) o caminhão-baú ainda permanecia tombado às margens da rodovia. O motorista não se feriu durante a queda.
A Polícia Militar foi procurada para informar sobre o atendimento à ocorrência, mas disse não ter localizado acionamento.

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