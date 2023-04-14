Um motorista de um caminhão-baú escapou por pouco de sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira (13), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Uma câmera de segurança flagrou quando o veículo se movimenta desgovernado e o condutor abre a porta e se joga para fora. O veículo entrou na contramão e bateu em um barranco, às margens da ES 177.

Vídeo mostra motorista se jogando de caminhão antes de veículo tombar no ES Crédito: Leitor| A Gazeta

Moradores do bairro Alto Sebastião contaram à reportagem que o motorista disse ter parado o veículo em uma oficina às margens da ES 177, após perceber que havia algo errado com o funcionamento dos freios. Ele disse que estava testando os freios e, quando foi tirada a peça cardan - que mantém o caminhão engrenado - não havia escora. Como a via era uma descida, o veículo entrou em movimento.

O motorista, que estava ao volante no momento em que tudo aconteceu, não conseguiu mais parar o caminhão, que ficou desgovernado na pista. Para escapar, ele abriu a porta e saltou do veículo antes da batida e do tombamento.

Segundo um morador da região, nesta sexta-feira (14) o caminhão-baú ainda permanecia tombado às margens da rodovia. O motorista não se feriu durante a queda.