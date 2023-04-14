Acusados de matar frentista em posto de Cachoeiro são condenados

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Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que denunciou os suspeitos à Justiça, os dois réus foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado. Um terceiro acusado dos crimes, Douglas Entringer de Assis, se encontra foragido. O processo dele, segundo o órgão, está suspenso e será submetido a julgamento posteriormente.

Câmeras flagraram o crime

O frentista Reginaldo dos Santos Ramos foi assassinado com vários tiros em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Na época, Reginaldo dos Santos Ramos, tinha 36 anos e estava trabalhando de frentista e o crime foi registrado por câmeras de segurança do posto. No vídeo, é possível ver quando um homem sai de um carro, com uma arma na mão, vai até a vítima, que entrega algo que estava em seu bolso, em seguida, atira pelo menos cinco vezes. Tudo aconteceu por volta de 2h45 e a ação levou cerca de 30 segundos.

Segundo o MPES, a vítima foi morta a tiros para que os acusados quitassem uma dívida de R$ 1,2 mil relacionada ao tráfico de drogas.