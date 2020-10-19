Vídeo mostra roubo de carro usado em assassinato de frentista em Cachoeiro

Carro de motorista de aplicativo é roubado para assassino cometer crime Crédito: Reprodução/ Câmeras de segurança

Como é possível ver nas imagens das câmeras de segurança da Rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, o motorista de aplicativo estaciona no local, sai do carro e espera, do lado de fora.

Por volta das 1h28, um Ford Fiesta, modelo antigo, para ao lado do Fox e dois homens descem. Segundo a Polícia Civil, é neste momento que eles rendem o motorista do aplicativo e entram com ele no Fox, pela porta de trás, enquanto o Fiesta vai embora. Um dos criminosos assume a direção do Fox e deixa o local minutos depois.

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Segundo a polícia, o motorista de aplicativo foi deixado em um local ermo no meio do caminho e os criminosos teriam dito a ele que iriam abandonar o veículo em seguida. Ainda segundo a polícia, após o assassinato do frentista, o Fox foi abandonado no bairro Independência, atrás do cemitério municipal e encontrado pela polícia na manhã de quinta-feira. Do veículo, nada foi levado. A carteira do motorista estava dentro do carro, que foi levado para perícia no pátio do Departamento de Polícia Judiciária. O motorista de aplicativo que teve o carro roubado prestou depoimento na Delegacia de Cachoeiro.

Carro roubado foi encontrado atrás de cemitério Crédito: Divulgação/ PM

Até o momento, ninguém foi preso. O crime continua em investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o titular, o delegado Felipe Vivas, a intenção da divulgação das imagens é que a população ajude na identificação e localização dos suspeitos.

181, ou pelo site A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O ASSASSINATO DO FRENTISTA