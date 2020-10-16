Adolescentes são flagrados fazendo taxista refém em Vila Velha

Por G1 ES

Guardas municipais abordaram táxi e apreenderam os três adolescentes suspeitos de assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Três adolescentes foram flagrados por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha , na Grande Vitória , no momento em que faziam um taxista refém durante uma tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (15).

De acordo com informações da Guarda Municipal, os agentes foram ao bairro Ataíde para atender a uma denúncia de moradores acerca de motociclistas que estariam fazendo manobras arriscadas na região.

No entanto, durante o procedimento de abordagens, o táxi passou pela equipe e o taxista, que dirigia o veículo, parecia estar muito nervoso.

"A guarnição, que fazia o procedimento de praxe, se deparou com o taxista aparentando nervosismo e dando sinal. A guarnição, de pronto, fez a abordagem e percebemos que se tratava de um assalto em andamento", explicou o agente Morelatto, da Guarda Municipal.

Com os adolescentes foram encontrados uma arma falsa e celulares. Os jovens e o material apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.