Adolescentes são flagrados fazendo taxista refém em Vila Velha

Três adolescentes foram flagrados por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, no momento em que faziam um taxista refém durante uma tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (15).
De acordo com informações da Guarda Municipal, os agentes foram ao bairro Ataíde para atender a uma denúncia de moradores acerca de motociclistas que estariam fazendo manobras arriscadas na região.
No entanto, durante o procedimento de abordagens, o táxi passou pela equipe e o taxista, que dirigia o veículo, parecia estar muito nervoso.
"A guarnição, que fazia o procedimento de praxe, se deparou com o taxista aparentando nervosismo e dando sinal. A guarnição, de pronto, fez a abordagem e percebemos que se tratava de um assalto em andamento", explicou o agente Morelatto, da Guarda Municipal.
Com os adolescentes foram encontrados uma arma falsa e celulares. Os jovens e o material apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações do G1ES