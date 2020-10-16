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Tentativa de assalto

Adolescentes são flagrados fazendo taxista refém em Vila Velha

Prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (15) durante uma abordagem feita pela Guarda Municipal

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 08:35

  • Por G1 ES

Guardas municipais abordaram táxi e apreenderam os três adolescentes suspeitos de assalto
Guardas municipais abordaram táxi e apreenderam os três adolescentes suspeitos de assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três adolescentes foram flagrados por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, no momento em que faziam um taxista refém durante uma tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (15).
De acordo com informações da Guarda Municipal, os agentes foram ao bairro Ataíde para atender a uma denúncia de moradores acerca de motociclistas que estariam fazendo manobras arriscadas na região.
No entanto, durante o procedimento de abordagens, o táxi passou pela equipe e o taxista, que dirigia o veículo, parecia estar muito nervoso.
"A guarnição, que fazia o procedimento de praxe, se deparou com o taxista aparentando nervosismo e dando sinal. A guarnição, de pronto, fez a abordagem e percebemos que se tratava de um assalto em andamento", explicou o agente Morelatto, da Guarda Municipal.
Com os adolescentes foram encontrados uma arma falsa e celulares. Os jovens e o material apreendidos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações do G1ES

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