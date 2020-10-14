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Na saída do trabalho

Mulher morre após moto bater em carreta em Vila Velha

Segundo testemunhas, a carreta estava em baixa velocidade e o motorista tentou desviar, mas não conseguiu. A mulher trabalhava como auxiliar de serviços gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 09:32

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 09:32

Eva da Silva morreu em acidente de moto quando saía do trabalho, em Vila Velha
Eva da Silva morreu em acidente de moto quando saía do trabalho, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma mulher morreu em um trágico acidente na tarde desta terça-feira (13), quando saía do trabalho, em Vila Velha. Segundo testemunhas, Eva da Silva estava no estacionamento da creche em que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, na Estrada de Capuaba, com a moto já ligada, quando perdeu o controle e entrou na pista.
Testemunhas contaram à TV Gazeta que a carreta estava em baixa velocidade e o motorista tentou desviar, mas não conseguiu. A mulher chegou a ser socorrida, mas faleceu ao chegar no hospital.
O motorista do caminhão, muito abalado, não quis gravar entrevista.
"Há 17 anos ela trabalhava aqui. Guerreira, batalhadora, amava os filhos. Muito amiga, uma perda imensa para nós, não tem como explicar", disse Mariana de Cássia, uma das colegas de trabalho de Eva. 
As colegas de trabalho disseram que Eva tinha entre 38 e 39 anos.
Com informações da TV Gazeta

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