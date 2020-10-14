Mulher morre após moto bater em carreta em Vila Velha

Eva da Silva morreu em acidente de moto quando saía do trabalho, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma mulher morreu em um trágico acidente na tarde desta terça-feira (13), quando saía do trabalho, em Vila Velha . Segundo testemunhas, Eva da Silva estava no estacionamento da creche em que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, na Estrada de Capuaba, com a moto já ligada, quando perdeu o controle e entrou na pista.

Testemunhas contaram à TV Gazeta que a carreta estava em baixa velocidade e o motorista tentou desviar, mas não conseguiu. A mulher chegou a ser socorrida, mas faleceu ao chegar no hospital.

O motorista do caminhão, muito abalado, não quis gravar entrevista.

"Há 17 anos ela trabalhava aqui. Guerreira, batalhadora, amava os filhos. Muito amiga, uma perda imensa para nós, não tem como explicar", disse Mariana de Cássia, uma das colegas de trabalho de Eva.

As colegas de trabalho disseram que Eva tinha entre 38 e 39 anos.