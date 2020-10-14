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Vale dos Reis

Adolescente é morto a tiros enquanto jogava futebol em Cariacica

Segundo a perícia da Polícia Civil, Kevin Nascimento de Andrade, de 17 anos, foi atingido por pelo menos 10 tiros na tarde desta terça-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 08:06

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 08:06

Kevin Nascimento de Andrade foi morto com pelo menos dez tiros enquanto jogava futebol, em Cariacica
Kevin Nascimento de Andrade foi morto com pelo menos dez tiros enquanto jogava futebol, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um adolescente foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (13), enquanto jogava futebol, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. O corpo do jovem Kevin Nascimento de Andrade, de 17 anos, ficou caído no meio da rua.
Algumas testemunhas contaram à TV Gazeta que o jovem estava jogando bola, por volta das 17 horas, quando três criminosos chegaram armados e atiraram em direção a ele. Segundo a perícia da Polícia Civil, o jovem foi atingido com pelo menos 10 tiros.
Os moradores contaram também que, na fuga, os suspeitos ainda atiraram para o alto.
A Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Com informações de Mayara Mello, da TV Gazeta.

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