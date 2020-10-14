Adolescente é morto a tiros enquanto jogava futebol em Cariacica

Um adolescente foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (13), enquanto jogava futebol, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. O corpo do jovem Kevin Nascimento de Andrade, de 17 anos, ficou caído no meio da rua.
Algumas testemunhas contaram à TV Gazeta que o jovem estava jogando bola, por volta das 17 horas, quando três criminosos chegaram armados e atiraram em direção a ele. Segundo a perícia da Polícia Civil, o jovem foi atingido com pelo menos 10 tiros.
Os moradores contaram também que, na fuga, os suspeitos ainda atiraram para o alto.
A Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Com informações de Mayara Mello, da TV Gazeta.