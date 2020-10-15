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Tentativa de homicídio

Ataque em Vila Velha: motorista leva seis tiros e carro cai em valão

Outros três rapazes estavam no veículo, mas não se feriram. Após a tentativa de assassinato, o jovem foi socorrido com vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 09:27

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:27

Carro foi parar no valão após tentativa de assassinato em Barramares, Vila Velha
Carro foi parar no valão após tentativa de assassinato em Barramares, Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem de 21 anos sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta quarta-feira (14). Ele levou seis tiros e caiu com o carro em um valão, no bairro Barramares, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Dentro do veículo estavam outros três rapazes que não se feriram. O motorista foi socorrido, mas não se sabe o estado de saúde dele. 
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, a polícia acredita que se trata de uma briga de gangues. De acordo com a polícia, o grupo passava por uma rua do bairro Barramares, quando outro veículo ficou ao lado do carro deles. Com os dois carros em movimento, um ao lado do outro, os bandidos desse outro veículo começaram a atirar em direção ao motorista. O rapaz, de 21 anos, levou seis tiros, perdeu o controle do carro e caiu com o automóvel em um valão.

JOVEM FOI SOCORRIDO

Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os outros ocupantes do veículo não se feriram. Ao cair no valão, os amigos teriam ficado desesperados e se escondido. Os três voltaram depois, para socorrer o amigo. Um senhor que passava de carro pelo local foi quem socorreu o motorista e o levou para o PA da Glória, também em Vila Velha.
Por causa da gravidade dos ferimentos, o rapaz acabou sendo transferido mais tarde para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Ainda não se sabe o estado de saúde dele.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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