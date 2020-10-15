PRF apreende 24 kg de haxixe em fundo falso de carro em Viana

PRF encontrou 24 kg em fundo falso de carro que passava por Viana Crédito: Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 24 kg de haxixe dentro de um carro, na madrugada desta quinta-feira (15), em Viana . A droga estava em um fundo falso e foi encontrada depois que os policiais pararam o veículo, sem qualquer denúncia, e desconfiaram da atitude do motorista. A droga vinha do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Jacaraípe, na Serra

Na noite desta quarta-feira (14), por volta das 23h, a polícia deu ordem de parada para o veículo que passava em frente ao posto da PRF de Viana, mas, inicialmente, o motorista hesitou em parar e acelerou o carro. Foi o suficiente para que os policiais desconfiarem da atitude do condutor, que ainda se mostrou muito nervoso durante a conversa com os agentes.

"A gente estava em outra abordagem, quando o veículo passou. Pedimos para parar e chamou a atenção que ele primeiro acelerou o veículo e parou um pouco mais à frente. Mal começou a conversa e ele já demonstrou nervosismo e uma história desconexa. Quando foi feito mais algumas perguntas, ele não sabia direito para onde estava indo, e aí ele já inventou uma nova história. Falou que aquela era mentira, mas que essa era verdade. E a todo momento ele mudava a história que contava", disse André Olmo, inspetor do Núcleo de Operações Especializadas da PRF, em entrevista à TV Gazeta.

3H DE VISTORIA PARA ENCONTRAR A DROGA

A droga estava muito bem escondida. Os policiais vistoriaram o veículo por cerca de 3h e desmontaram várias partes do carro até encontrar a droga, por volta das 2h da madrugada, em um fundo falso, embaixo do veículo.

PRF gastou 3 horas vistoriando o carro até encontrar a droga Crédito: Reprodução / TV Gazeta

"A droga estava em um fundo falso por baixo do veículo, embaixo do assoalho. Lá por baixo criaram um fundo falso, colocaram uma proteção para esconder bem e a gente acabou achando o fundo falso e retirando a droga", contou o inspetor da PRF.

De acordo com a PRF, o haxixe é uma droga nova e cara. O material apreendido veio do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Jacaraípe, na Serra. O condutor do veículo, um homem de 52 anos, com passagens por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, não deu mais detalhes sobre a origem do material e nem para quem ela seria entregue.