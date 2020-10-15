PRF apreende 24 kg de haxixe em fundo falso de carro em Viana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 24 kg de haxixe dentro de um carro, na madrugada desta quinta-feira (15), em Viana. A droga estava em um fundo falso e foi encontrada depois que os policiais pararam o veículo, sem qualquer denúncia, e desconfiaram da atitude do motorista. A droga vinha do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Jacaraípe, na Serra.
Na noite desta quarta-feira (14), por volta das 23h, a polícia deu ordem de parada para o veículo que passava em frente ao posto da PRF de Viana, mas, inicialmente, o motorista hesitou em parar e acelerou o carro. Foi o suficiente para que os policiais desconfiarem da atitude do condutor, que ainda se mostrou muito nervoso durante a conversa com os agentes.
"A gente estava em outra abordagem, quando o veículo passou. Pedimos para parar e chamou a atenção que ele primeiro acelerou o veículo e parou um pouco mais à frente. Mal começou a conversa e ele já demonstrou nervosismo e uma história desconexa. Quando foi feito mais algumas perguntas, ele não sabia direito para onde estava indo, e aí ele já inventou uma nova história. Falou que aquela era mentira, mas que essa era verdade. E a todo momento ele mudava a história que contava", disse André Olmo, inspetor do Núcleo de Operações Especializadas da PRF, em entrevista à TV Gazeta.
3H DE VISTORIA PARA ENCONTRAR A DROGA
A droga estava muito bem escondida. Os policiais vistoriaram o veículo por cerca de 3h e desmontaram várias partes do carro até encontrar a droga, por volta das 2h da madrugada, em um fundo falso, embaixo do veículo.
"A droga estava em um fundo falso por baixo do veículo, embaixo do assoalho. Lá por baixo criaram um fundo falso, colocaram uma proteção para esconder bem e a gente acabou achando o fundo falso e retirando a droga", contou o inspetor da PRF.
De acordo com a PRF, o haxixe é uma droga nova e cara. O material apreendido veio do Mato Grosso do Sul e seria entregue em Jacaraípe, na Serra. O condutor do veículo, um homem de 52 anos, com passagens por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, não deu mais detalhes sobre a origem do material e nem para quem ela seria entregue.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.