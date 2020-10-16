Casal de idosos e funcionários são rendidos em assalto, em Cariacica

Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Um casal de idosos, uma empregada doméstica e um cuidador passaram por momentos de apuros na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Campo Grande, em Cariacica , ao serem amarrados dentro do banheiro e ainda após serem rendidos por criminosos armados. As vítimas não serão identificadas nesta reportagem.

Segundo uma das filhas do casal, os assaltantes tentaram invadir a residência na madrugada de quinta-feira (15), porém não conseguiram passar pela grade. Na noite seguinte, entretanto, a dupla voltou ao local e desta vez efetuou o assalto, levando joias, uma quantia de dinheiro em espécie, um relógio e ainda aparelhos celulares.

"Eles foram à casa dos meus pais na noite de quinta e não entraram. Aí, nesta madrugada, eles pularam o muro e um deles conseguiu entrar pela varanda. Ele ficou esperando que a moça que trabalha na casa chegasse e a fez abrir a porta para que o comparsa dele entrasse. Meus pais e o cuidador ainda estavam dormindo, pois a moça chegou para trabalha por volta das 6h30", disse a filha, que mora em Vila Velha.

PAI CADEIRANTE

A familiar explicou que após o comparsa do criminoso entrar na residência, os dois acordaram todos na casa e amarraram as vítimas dentro de um banheiro. A dupla usou uma arma para render o casal de idosos e os funcionários. Por quase uma hora, os quatro permaneceram imobilizados enquanto um dos criminosos recolhia os pertences.

"Eu soube porque minha mãe conseguiu se desprender depois que eles foram embora sem levar o celular dela. Ela me ligou e falou, desesperada, sobre o que haviam passado. Apenas meu pai, por ser cadeirante e estar de cama, não foi amarrado no banheiro, mas foram momentos de horror. Levaram joias antigas e de família, alguns pertences e até o escapulário da minha mãe", disse a filha.

SUSPEITOS

A própria filha registrou o assalto na Delegacia de Campo Grande e acompanhou durante o período da tarde a perícia feita na residência da família. No depoimento dado à polícia, as vítimas relataram que um dos bandidos usava uma máscara, enquanto o comparsa foi descrito como sendo "gordinho", pardo e de estatura média.