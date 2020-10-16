Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Casal de idosos e funcionários são rendidos em assalto, em Cariacica

Criminosos invadiram casa em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (16), ameaçaram o casal, um cuidador e a empregada doméstica com uma arma e roubaram joias e dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 15:40

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:40

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta
Um casal de idosos, uma empregada doméstica e um cuidador passaram por momentos de apuros na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Campo Grande, em Cariacica, ao serem amarrados dentro do banheiro e ainda após serem rendidos por criminosos armados. As vítimas não serão identificadas nesta reportagem.

Veja Também

Briga no Transcol devido a uso de máscara vai parar na delegacia; veja vídeo

Dupla armada com faca ameaça passageiros de ônibus em Vitória

PRF apreende 10 kg de maconha dentro de carro na BR 101, em Iconha

Segundo uma das filhas do casal, os assaltantes tentaram invadir a residência na madrugada de quinta-feira (15), porém não conseguiram passar pela grade. Na noite seguinte, entretanto, a dupla voltou ao local e desta vez efetuou o assalto, levando joias, uma quantia de dinheiro em espécie, um relógio e ainda aparelhos celulares.
"Eles foram à casa dos meus pais na noite de quinta e não entraram. Aí, nesta madrugada, eles pularam o muro e um deles conseguiu entrar pela varanda. Ele ficou esperando que a moça que trabalha na casa chegasse e a fez abrir a porta para que o comparsa dele entrasse. Meus pais e o cuidador ainda estavam dormindo, pois a moça chegou para trabalha por volta das 6h30", disse a filha, que mora em Vila Velha.

PAI CADEIRANTE

A familiar explicou que após o comparsa do criminoso entrar na residência, os dois acordaram todos na casa e amarraram as vítimas dentro de um banheiro. A dupla usou uma arma para render o casal de idosos e os funcionários. Por quase uma hora, os quatro permaneceram imobilizados enquanto um dos criminosos recolhia os pertences.
"Eu soube porque minha mãe conseguiu se desprender depois que eles foram embora sem levar o celular dela. Ela me ligou e falou, desesperada, sobre o que haviam passado. Apenas meu pai, por ser cadeirante e estar de cama, não foi amarrado no banheiro, mas foram momentos de horror. Levaram joias antigas e de família, alguns pertences e até o escapulário da minha mãe", disse a filha.

SUSPEITOS

A própria filha registrou o assalto na Delegacia de Campo Grande e acompanhou durante o período da tarde a perícia feita na residência da família. No depoimento dado à polícia, as vítimas relataram que um dos bandidos usava uma máscara, enquanto o comparsa foi descrito como sendo "gordinho", pardo e de estatura média.
Por conta da destreza e conhecimento dos locais onde estavam os pertences, a família acredita que a dupla tinha noção da rotina no imóvel. O caso será investigado pela própria delegacia. A família pretende usar imagens das câmeras de segurança de vizinhos para ajudar na identificação dos criminosos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados