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Assalto

Dupla armada com faca ameaça passageiros de ônibus em Vitória

Dois assaltantes ameaçaram passageiros da linha 591 com uma faca e roubaram diversos celulares no trajeto do ônibus que passava pela Avenida Vitória. Um dele acabou preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 09:50

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:50

Homem foi preso minutos depois do crime e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória
Homem foi preso minutos depois do crime e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Dois homens assaltaram e ameaçaram passageiros do ônibus da linha 591 na noite desta quinta-feira (15), em Vitória. Um dos suspeitos foi preso minutos depois do crime e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.
O ônibus, que parte do Terminal de Campo Grande e terminaa viagem na Serra, estava passando pela Avenida Vitória  próximo à Secretaria de Estado da Educação (SEDU)  quando o assalto foi anunciado pelos criminosos. Um deles ameaçava as pessoas com uma faca, enquanto o outro roubava os celulares dos 20 passageiros que se encontravam no ônibus.
Uma das vítimas, muito abalada com a situação, contou para a reportagem da TV Gazeta que estava sentada na parte traseira do ônibus quando, de repente, foi surpreendida pelo assalto.  Tinha um cara do meu lado com uma faca enorme e outro cara na porta pedindo pra gente passar o celular, e mandando passar logo, com muita raiva, revela.
A vítima também informou que na parada do ponto de ônibus os assaltantes fugiram correndo. Revoltada, ela desabafou sobre esse tipo de violência. A gente tem que trabalhar mais ainda para conseguir de volta as nossas coisas, lamentou.
Após saltarem do ônibus, os homens foram em direção ao bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. A polícia conseguiu encontrar um dos assaltantes. Entretanto, o outro não foi localizado.
Com informações da TV Gazeta

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