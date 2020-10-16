Dupla armada com faca ameaça passageiros de ônibus em Vitória

Homem foi preso minutos depois do crime e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Dois homens assaltaram e ameaçaram passageiros do ônibus da linha 591 na noite desta quinta-feira (15), em Vitória . Um dos suspeitos foi preso minutos depois do crime e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.

O ônibus, que parte do Terminal de Campo Grande e terminaa viagem na Serra , estava passando pela Avenida Vitória  próximo à Secretaria de Estado da Educação (SEDU)  quando o assalto foi anunciado pelos criminosos. Um deles ameaçava as pessoas com uma faca, enquanto o outro roubava os celulares dos 20 passageiros que se encontravam no ônibus.

Uma das vítimas, muito abalada com a situação, contou para a reportagem da TV Gazeta que estava sentada na parte traseira do ônibus quando, de repente, foi surpreendida pelo assalto.  Tinha um cara do meu lado com uma faca enorme e outro cara na porta pedindo pra gente passar o celular, e mandando passar logo, com muita raiva, revela.

A vítima também informou que na parada do ponto de ônibus os assaltantes fugiram correndo. Revoltada, ela desabafou sobre esse tipo de violência. A gente tem que trabalhar mais ainda para conseguir de volta as nossas coisas, lamentou.

Após saltarem do ônibus, os homens foram em direção ao bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. A polícia conseguiu encontrar um dos assaltantes. Entretanto, o outro não foi localizado.