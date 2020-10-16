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No porta malas

PRF apreende 10 kg de maconha dentro de carro na BR 101, em Iconha

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização aconteceu no quilômetro 371 da rodovia e o carro abordado, um Fiat Siena, estava com dois ocupantes, que foram levados para a delegacia do município

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 09:42
A droga estava no porta malas de um veículo
10 kg de maconha são apreendidos em Iconha pela PRF Crédito: PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (15), 12 tabletes de maconha  totalizando 10 kg  na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A droga estava no porta-malas de um veículo.
De acordo com a PRF, a fiscalização aconteceu no quilômetro 371 da rodovia e o carro abordado, um Fiat Siena, estava com dois ocupantes. Os tabletes de maconha estavam dentro de uma caixa no porta-malas do veículo. Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia de Iconha. Além da droga, a polícia apreendeu R$ 429,00 em dinheiro.

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