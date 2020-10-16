PRF apreende 10 kg de maconha dentro de carro na BR 101, em Iconha

De acordo com a PRF, a fiscalização aconteceu no quilômetro 371 da rodovia e o carro abordado, um Fiat Siena, estava com dois ocupantes. Os tabletes de maconha estavam dentro de uma caixa no porta-malas do veículo. Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia de Iconha. Além da droga, a polícia apreendeu R$ 429,00 em dinheiro.