Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enquanto trabalhava

Vídeo: frentista é morto com vários tiros em posto de Cachoeiro

Reginaldo dos Santos trabalhava no posto há 3 anos. Polícia investiga se o crime é um homicídio ou latrocínio. Ação do bandido durou cerca de 30 segundos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 09:41

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 09:41

Reginaldo dos Santos Ramos, de 36 anos, foi atingido por vários disparos
Frentista é assassinado com vários tiros em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal
Frentista é morto com vários tiros em posto de Cachoeiro
Um funcionário de um posto de combustíveis, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, identificado como Reginaldo dos Santos Ramos, de 36 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (15), após ser atingido por vários disparos. Ele estava trabalhando, quando um homem chegou e atirou em sua direção.
O crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver quando um homem sai de um carro, com uma arma na mão, vai até o frentista, que entrega algo que estava em seu bolso, em seguida, atira pelo menos cinco vezes.
Tudo aconteceu por volta de 2h45 e a ação levou cerca de 30 segundos. A Polícia Civil informou que ainda está apurando se o crime é um homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. De acordo com o dono do posto, que não quis se identificar, o funcionário trabalhava sozinho e não foi levado nada do estabelecimento.
Ainda segundo informações do proprietário, Reginaldo trabalhava no posto há três anos e, antes disso, já havia trabalhado no local, mas saiu por um período, quando atuou como agente penitenciário.

CARRO ENCONTRADO

Segundo informações de populares, o carro utilizado no crime foi roubado de um motorista de aplicativo e, no momento do roubo, ele teria informado que iria abandonar o carro em seguida. O veículo foi encontrado nesta manhã, próximo ao cemitério do bairro Independência, em Cachoeiro.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o fato será investigado e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada e a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 ou por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados