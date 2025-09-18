Na Avenida César Hilal

Mulher é importunada dentro de ônibus em Vitória e suspeito é detido

Caso aconteceu nesta quinta-feira (18) em Bento Ferreira; homem já havia sido preso pelo mesmo crime em março deste ano

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:22

Homem foi detido após importunar sexualmente uma mulher e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Uma mulher foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O suspeito, um homem de 33 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória. Segundo a corporação, ele já havia sido preso pelo mesmo crime em março deste ano. O nome dele não foi divulgado.

O coletivo seguia pela Avenida César Hilal quando parou em um ponto para o desembarque de passageiros. Foi nesse momento que o suspeito teria apalpado o seio da vítima, que se preparava para descer. A mulher ficou assustada e chorava muito, segundo a coordenadora Fabiana, da Guarda de Vitória.

“Encontramos a vítima extremamente fragilizada dentro do ônibus. Ela dizia ter medo de encontrá-lo novamente em outro local”, descreveu.

A Guarda informou ainda que outros passageiros presenciaram a cena e alertaram o motorista, que parou e pediu ajuda a uma viatura que fazia patrulhamento na região. O homem foi detido dentro do coletivo e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A vítima e o motorista também compareceram à delegacia para prestar depoimento. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

A gerente de Proteção Comunitária da Guarda, Jacimara Camponez, destacou a importância das denúncias em casos como esse. “A importunação sexual é um crime que atinge a dignidade e a liberdade das mulheres. Qualquer ato desse tipo deve ser denunciado, para que o autor seja responsabilizado e para que a vítima receba o acolhimento necessário”, finalizou.

