Homem é preso por descumprir medida ao ameaçar a ex em terminal da Serra

Terminal de Laranjeiras, na Serra, onde homem teria ameaçado a ex-companheira. Crédito: Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso no Terminal de Laranjeiras, na Serra, por descumprir uma medida protetiva após ser denunciado pela ex-companheira de ameaçá-la. O caso aconteceu na quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher estava visivelmente nervosa e relatou aos militares que já havia sofrido agressões físicas do suspeito em outras ocasiões.

A PM informou que o homem foi localizado nas imediações e, ao ser abordado, negou as acusações, afirmando que teria sido vítima de uma ação da ex-companheira, que, segundo ele, teria ido até sua residência e danificado móveis de forma intencional.