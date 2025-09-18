Homem é preso por descumprir medida ao ameaçar a ex em terminal da Serra
Um homem de 39 anos foi preso no Terminal de Laranjeiras, na Serra, por descumprir uma medida protetiva após ser denunciado pela ex-companheira de ameaçá-la. O caso aconteceu na quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher estava visivelmente nervosa e relatou aos militares que já havia sofrido agressões físicas do suspeito em outras ocasiões.
A PM informou que o homem foi localizado nas imediações e, ao ser abordado, negou as acusações, afirmando que teria sido vítima de uma ação da ex-companheira, que, segundo ele, teria ido até sua residência e danificado móveis de forma intencional.
Diante da gravidade da denúncia, os policiais conduziram o homem para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria qualificada, ameaça qualificada, cárcere e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.