Jovem é preso suspeito de vender pack por delivery em Cachoeiro

Material apreendido com suspeito de vender Pack por delivery em Cachoeiro Crédito: Divulgação | PMES

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de vender Pack, uma droga derivada da maconha considerada mais potente que o haxixe comum. A prisão ocorreu em um apartamento na Rua Bolívar de Abreu, bairro Abelardo Machado, localizado em frente a uma escola municipal. No imóvel, a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, munições e dinheiro.

Segundo a polícia, o suspeito guardava a droga no apartamento alugado, vendia por telefone e fazia as entregas de motocicleta. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma pistola, 14 munições, um celular, uma balança de precisão, R$ 1.698 em dinheiro, a motocicleta CG FAN 160 vermelha e 34,64 gramas de Pack.