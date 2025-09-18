Homem é agredido e esfaqueado durante assalto dentro de casa em Viana
Um homem de 69 anos foi vítima de um assalto violento na própria residência, no bairro Canaã, em Viana, na noite de quarta-feira (17). A Polícia Militar (PM) informou que três criminosos invadiram a casa e agrediram a vítima com socos e golpes de faca. Após a agressão, os suspeitos fugiram levando oito anéis, dois cordões de prata e R$ 862 em dinheiro.
Segundo a PM, o homem relatou ainda que tentou resistir e não entregar seus pertences, momento em que sofreu socos e facadas em diversas partes do corpo. Os policiais realizaram buscas, mas não localizaram os suspeitos. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.