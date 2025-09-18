A Gazeta - Agora

Homem é agredido e esfaqueado durante assalto dentro de casa em Viana

Publicado em 18/09/2025 às 10h40

Um homem de 69 anos foi vítima de um assalto violento na própria residência, no bairro Canaã, em Viana, na noite de quarta-feira (17). A Polícia Militar (PM) informou que três criminosos invadiram a casa e agrediram a vítima com socos e golpes de faca. Após a agressão, os suspeitos fugiram levando oito anéis, dois cordões de prata e R$ 862 em dinheiro.

Segundo a PM, o homem relatou ainda que tentou resistir e não entregar seus pertences, momento em que sofreu socos e facadas em diversas partes do corpo. Os policiais realizaram buscas, mas não localizaram os suspeitos. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

