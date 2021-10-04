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Guarapari

Mulher caminhava com cachorro quando foi morta por vigilante em surto no ES

A dona de casa Vanilda Correia Gomes, 64 anos, morreu na tarde deste domingo (3), em Guarapari, onde morava. O suspeito do crime foi preso

Publicado em 

04 out 2021 às 09:16

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 09:16

Vanilda Correia Gomes
Vanilda Correia Gomes, de 64 anos, morreu neste domingo (3) Crédito: Wagner Martins
A idosa Vanilda Correia Gomes, de 64 anos, foi morta enquanto passeava com o cachorro pela Rua Domingos Martins, no bairro Ipiranga, em Guarapari, na tarde deste domingo (3). O vigilante Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi preso pela Polícia Militar, apontado como suspeito do crime.
Embora morassem em casas próximas, segundo o advogado de Marco Antônio, Thiago Moura, o suspeito e a vítima não tinham nenhuma relação.
A informação da defesa é de que no momento do crime Marco Antônio estava em surto por causa de problemas pessoais. De acordo com a PM, Marco Antônio saiu atirando a esmo pelas ruas do bairro Ipiranga.
Mulher caminhava com cachorro quando foi morta por vigilante em surto no ES
Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi preso
Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi preso Crédito: Wagner Martins
Segundo a PM, antes de matar Vanilda, o vigilante teria tentado matar a própria mãe e atirado contra um vizinho, mas os dois não foram atingidos. Os militares informaram que, quando chegaram para atender à ocorrência, Marco Antônio também disparou contra eles, mas a arma não tinha mais munição e o vigilante foi detido.
O suspeito foi encaminhado para a delegacia do município. Conforme apurou a TV Gazeta, com ele, foi apreendida uma pistola 9 milímetros e munições. Há registros na Polícia Civil de duas ocorrências oficializadas na semana passada envolvendo o vigilante.
A Polícia Civil informou que Marco Antônio foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e resistência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
"Na última sexta-feira (01), o mesmo homem havia sido conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, por envolvimento em suposta tentativa de homicídio. No entanto, naquele momento não houve materialidade para autuação em flagrante do conduzido, que foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari", disse a Polícia Civil, por nota.
MEDIDA PROTETIVA
Na quinta-feira (30), ele teria ameaçado a esposa, com quem mora há 27 anos e tem um filho. Ela compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vila Velha e fez um pedido de medida protetiva de urgência. A solicitação foi encaminhada ao Poder Judiciário.
Na sexta-feira (1º), ele teria agredido um homem no município. O vigilante assinou um Termo Circunstanciado por lesão corporal.
Com informações da TV Gazeta

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