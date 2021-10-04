A idosa Vanilda Correia Gomes, de 64 anos, foi morta enquanto passeava com o cachorro pela Rua Domingos Martins, no bairro Ipiranga, em Guarapari, na tarde deste domingo (3). O vigilante Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi preso pela Polícia Militar, apontado como suspeito do crime.
Embora morassem em casas próximas, segundo o advogado de Marco Antônio, Thiago Moura, o suspeito e a vítima não tinham nenhuma relação.
A informação da defesa é de que no momento do crime Marco Antônio estava em surto por causa de problemas pessoais. De acordo com a PM, Marco Antônio saiu atirando a esmo pelas ruas do bairro Ipiranga.
Mulher caminhava com cachorro quando foi morta por vigilante em surto no ES
Segundo a PM, antes de matar Vanilda, o vigilante teria tentado matar a própria mãe e atirado contra um vizinho, mas os dois não foram atingidos. Os militares informaram que, quando chegaram para atender à ocorrência, Marco Antônio também disparou contra eles, mas a arma não tinha mais munição e o vigilante foi detido.
O suspeito foi encaminhado para a delegacia do município. Conforme apurou a TV Gazeta, com ele, foi apreendida uma pistola 9 milímetros e munições. Há registros na Polícia Civil de duas ocorrências oficializadas na semana passada envolvendo o vigilante.
A Polícia Civil informou que Marco Antônio foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e resistência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
"Na última sexta-feira (01), o mesmo homem havia sido conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, por envolvimento em suposta tentativa de homicídio. No entanto, naquele momento não houve materialidade para autuação em flagrante do conduzido, que foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari", disse a Polícia Civil, por nota.
MEDIDA PROTETIVA
Na quinta-feira (30), ele teria ameaçado a esposa, com quem mora há 27 anos e tem um filho. Ela compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vila Velha e fez um pedido de medida protetiva de urgência. A solicitação foi encaminhada ao Poder Judiciário.
Na sexta-feira (1º), ele teria agredido um homem no município. O vigilante assinou um Termo Circunstanciado por lesão corporal.
Com informações da TV Gazeta