Vanilda Correia Gomes, de 64 anos, morreu neste domingo (3) Crédito: Wagner Martins

Embora morassem em casas próximas, segundo o advogado de Marco Antônio, Thiago Moura, o suspeito e a vítima não tinham nenhuma relação.

A informação da defesa é de que no momento do crime Marco Antônio estava em surto por causa de problemas pessoais. De acordo com a PM, Marco Antônio saiu atirando a esmo pelas ruas do bairro Ipiranga.

Your browser does not support the audio element. Mulher caminhava com cachorro quando foi morta por vigilante em surto no ES

Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi preso Crédito: Wagner Martins

Segundo a PM, antes de matar Vanilda, o vigilante teria tentado matar a própria mãe e atirado contra um vizinho, mas os dois não foram atingidos. Os militares informaram que, quando chegaram para atender à ocorrência, Marco Antônio também disparou contra eles, mas a arma não tinha mais munição e o vigilante foi detido.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia do município. Conforme apurou a TV Gazeta, com ele, foi apreendida uma pistola 9 milímetros e munições. Há registros na Polícia Civil de duas ocorrências oficializadas na semana passada envolvendo o vigilante.

A Polícia Civil informou que Marco Antônio foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e resistência. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

"Na última sexta-feira (01), o mesmo homem havia sido conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, por envolvimento em suposta tentativa de homicídio. No entanto, naquele momento não houve materialidade para autuação em flagrante do conduzido, que foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari", disse a Polícia Civil, por nota.

MEDIDA PROTETIVA

Na quinta-feira (30), ele teria ameaçado a esposa, com quem mora há 27 anos e tem um filho. Ela compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vila Velha e fez um pedido de medida protetiva de urgência. A solicitação foi encaminhada ao Poder Judiciário.

Na sexta-feira (1º), ele teria agredido um homem no município. O vigilante assinou um Termo Circunstanciado por lesão corporal.