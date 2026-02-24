Home
>
Polícia
>
MP denuncia cinco pessoas por furto, venda e adulteração de veículos no ES

MP denuncia cinco pessoas por furto, venda e adulteração de veículos no ES

Investigação aponta atuação de organização criminosa envolvida em adulteração de carros, falsos registros de roubo e golpes contra seguradoras

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:11

 - Atualizado há 38 minutos

Cinco pessoas foram denunciadas por integrar um esquema criminoso de fraude com veículos adulterados e golpes contra seguradoras no Espírito Santo. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado no âmbito da Operação Dublê, realizada em 16 de outubro de 2025.

Recomendado para você

Homem usava nome falso e estava escondido na zona rural de Marilândia; mandado foi expedido pela comarca de Conceição do Castelo

Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Ação da Polícia Federal e da PM foi realizada em Cachoeiro, Itapemirim e Marataízes e desarticulou esquema de recebimento e distribuição de drogas.

Operação Arrasto prende 18 pessoas no Sul do ES em ação contra o tráfico

Suspeito disse à PRF que recebeu R$ 1 mil para transportar a carga do Rio de Janeiro até Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo

Motorista é detido com 3 kg de drogas em pneu estepe na BR 101, no Sul do ES

Segundo o MPES, a investigação identificou uma organização criminosa estruturada, formada por três policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória, um empresário do ramo de revenda de veículos de Colatina e um intermediário residente em Teixeira de Freitas, na Bahia.

O grupo é acusado de adulterar e remarcar veículos, registrar falsos boletins de ocorrência de roubo e furto, fraudar seguradoras para obter indenizações indevidas e reinserir automóveis de origem criminosa no mercado. De acordo com a denúncia, os policiais utilizavam os cargos para dar aparência de legalidade às fraudes e viabilizar os crimes.

O empresário de Colatina atuava com um policial civil, registrando falsos boletins de ocorrência de roubo com o objetivo de obter indenizações indevidas. Já o intermediário de Teixeira de Freitas era o principal fornecedor de veículos adulterados e realizava a montagem e remontagem ilícita de automóveis e utilizava documentos de veículos sinistrados ou roubados para “legalizar” automóveis de origem criminosa.

A pedido do Ministério Público, a 3ª Vara Criminal de Colatina determinou o afastamento dos policiais civis de suas funções e autorizou o levantamento do sigilo do processo. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. 

Correção
25/02/2026 - 14:28hrs
A reportagem trazia no título a informação de que a Justiça havia realizado a denúncia, mas a mesma foi apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo. 

Leia mais

Imagem - Pedágio da BR 101 no ES fica mais caro a partir de sexta (27); veja valores

Pedágio da BR 101 no ES fica mais caro a partir de sexta (27); veja valores

Imagem - Polícia investiga se dono de bar foi assassinado por cobrar dívida em Vila Velha

Polícia investiga se dono de bar foi assassinado por cobrar dívida em Vila Velha

Imagem - Jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrada intacta em exumação

Jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrada intacta em exumação

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais