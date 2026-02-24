Operação Dublê

MP denuncia cinco pessoas por furto, venda e adulteração de veículos no ES

Investigação aponta atuação de organização criminosa envolvida em adulteração de carros, falsos registros de roubo e golpes contra seguradoras

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:11 - Atualizado há 38 minutos

Cinco pessoas foram denunciadas por integrar um esquema criminoso de fraude com veículos adulterados e golpes contra seguradoras no Espírito Santo. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado no âmbito da Operação Dublê, realizada em 16 de outubro de 2025.

Segundo o MPES, a investigação identificou uma organização criminosa estruturada, formada por três policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Vitória, um empresário do ramo de revenda de veículos de Colatina e um intermediário residente em Teixeira de Freitas, na Bahia.

O grupo é acusado de adulterar e remarcar veículos, registrar falsos boletins de ocorrência de roubo e furto, fraudar seguradoras para obter indenizações indevidas e reinserir automóveis de origem criminosa no mercado. De acordo com a denúncia, os policiais utilizavam os cargos para dar aparência de legalidade às fraudes e viabilizar os crimes.

O empresário de Colatina atuava com um policial civil, registrando falsos boletins de ocorrência de roubo com o objetivo de obter indenizações indevidas. Já o intermediário de Teixeira de Freitas era o principal fornecedor de veículos adulterados e realizava a montagem e remontagem ilícita de automóveis e utilizava documentos de veículos sinistrados ou roubados para “legalizar” automóveis de origem criminosa.

A pedido do Ministério Público, a 3ª Vara Criminal de Colatina determinou o afastamento dos policiais civis de suas funções e autorizou o levantamento do sigilo do processo. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Correção 25/02/2026 - 14:28hrs A reportagem trazia no título a informação de que a Justiça havia realizado a denúncia, mas a mesma foi apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo.

