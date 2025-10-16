Operação Dublê

Operação mira empresário e policiais por golpes com carros adulterados no ES

Ação do MPES investiga esquema de furto, adulteração e venda de veículos, além de corrupção e lavagem de dinheiro; no Espírito Santo, diligências foram realizadas em Vitória, Serra e Colatina

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:39

Um empresário do ramo de venda de veículos e cinco policiais civis são alvos da Operação Dublê, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta quinta-feira (16), com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida em furtos de carros, adulteração e venda de automóveis, aplicação de golpes em seguradoras de veículos automotores e outros crimes, como receptação, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Um dos investigados, um agente público, foi afastado de suas funções de forma cautelar.

Segundo o MPES, as diligências foram realizadas simultaneamente em Vitória e Serra, na Grande Vitória, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e em Teixeira de Freitas, na Bahia. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

A Operação Dublê foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Polícia Militar do Espírito Santo, do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O cumprimento dos mandados relacionados aos policiais foi acompanhado por representantes da Corregedoria da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Ainda conforme o MPES, a operação segue sob sigilo judicial.

