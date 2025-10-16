Home
>
Polícia
>
Operação mira empresário e policiais por golpes com carros adulterados no ES

Operação mira empresário e policiais por golpes com carros adulterados no ES

Ação do MPES investiga esquema de furto, adulteração e venda de veículos, além de corrupção e lavagem de dinheiro; no Espírito Santo, diligências foram realizadas em Vitória, Serra e Colatina

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:39

Um empresário do ramo de venda de veículos e cinco policiais civis são alvos da Operação Dublê, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta quinta-feira (16), com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida em furtos de carros, adulteração e venda de automóveis, aplicação de golpes em seguradoras de veículos automotores e outros crimes, como receptação, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Um dos investigados, um agente público, foi afastado de suas funções de forma cautelar.

Recomendado para você

Ação do MPES investiga esquema de furto, adulteração e venda de veículos, além de corrupção e lavagem de dinheiro; no Espírito Santo, diligências foram realizadas em Vitória, Serra e Colatina

Operação mira empresário e policiais por golpes com carros adulterados no ES

O homem de 39 anos mentiu sobre conexão com servidores públicos e disse que facilitaria a aprovação de empresa em licitação em Viana

Motorista de app finge ser cunhado de prefeito do ES para aplicar golpe em empresário

Corpo de Carlos José Pereira, de 62 anos, foi encontrado dentro de um carro no bairro Andorinhas, em Vitória, em julho deste ano; suspeito está preso

Crime em posto: suspeito usou luvas e apagou digitais ao matar empresário no ES

Segundo o MPES, as diligências foram realizadas simultaneamente em Vitória e Serra, na Grande Vitória, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e em Teixeira de Freitas, na Bahia. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

Operação contra golpes com veículos adulterados

Ministério Público realiza a operação "Dublê" no Espírito Santo por Divulgação | Ministério Público
Ministério Público realiza a operação "Dublê" no Espírito Santo por Divulgação | Ministério Público
Ministério Público realiza a operação "Dublê" no Espírito Santo por Divulgação | Ministério Público
1 de 3
Ministério Público realiza a operação "Dublê" no Espírito Santo por Divulgação | Ministério Público

Operação Dublê foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Polícia Militar do Espírito Santo, do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O cumprimento dos mandados relacionados aos policiais foi acompanhado por representantes da Corregedoria da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Ainda conforme o MPES, a operação segue sob sigilo judicial.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais