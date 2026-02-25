Após mais de 200 dias sem crimes violentos, homem é morto a facadas em Marataízes

Após cerca de 229 dias sem crimes violentos em Marataízes , no Sul do Espírito Santo, um homem foi morto a facadas na Barra do Itapemirim na manhã desta quarta-feira (25). Jefferson de Andrade Sales, de 46 anos, chegou a ser socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Civil .

O principal suspeito, um adolescente, fugiu em seguida, mas foi localizado e levado à delegacia. Ele será apresentado ao Ministério Público, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para as providências legais cabíveis, segundo o delegado Daniel Araújo. Durante as buscas pelo menor no local do crime, um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.