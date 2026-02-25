A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Publicado em 25/02/2026 às 12h04
Foragido por extorsão em cidade do Sul do ES é preso em Marilândia
Foragido por extorsão em cidade do Sul do ES é preso em Marilândia Crédito: PCES

Um foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta quarta-feira (25), em Marilândiano Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 33 anos, identificado como Weverton Ferreira de Oliveira, estava escondido há cerca de três anos na localidade de Taquaruçu, zona rural do município.

Ele é acusado de roubar o celular de uma mulher grávida, com a participação de um adolescente, em 2018. Na ocasião, a vítima foi ameaçada de morte, assim como o bebê que ela esperava.

De acordo com a Polícia Civil, durante o período em que esteve foragido, o suspeito utilizava o nome falso de “Juninho” para tentar não ser identificado. No entanto, ele teria se envolvido com o tráfico de drogas na região, o que levou ao recebimento de denúncias. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e confirmaram sua verdadeira identidade.

Contra Weverton havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Conceição do Castelo. A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina e responderá pelos crimes de extorsão majorada e corrupção de menores.

Publicidade