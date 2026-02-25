Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Foragido por extorsão em cidade do Sul do ES é preso em Marilândia Crédito: PCES

Um foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na madrugada desta quarta-feira (25), em Marilândia, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 33 anos, identificado como Weverton Ferreira de Oliveira, estava escondido há cerca de três anos na localidade de Taquaruçu, zona rural do município.

Ele é acusado de roubar o celular de uma mulher grávida, com a participação de um adolescente, em 2018. Na ocasião, a vítima foi ameaçada de morte, assim como o bebê que ela esperava.

De acordo com a Polícia Civil, durante o período em que esteve foragido, o suspeito utilizava o nome falso de “Juninho” para tentar não ser identificado. No entanto, ele teria se envolvido com o tráfico de drogas na região, o que levou ao recebimento de denúncias. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e confirmaram sua verdadeira identidade.