Passageira é detida com mais de 20 quilos de maconha em Guarapari
Uma mulher foi detida após serem encontrados 27 tabletes (aproximadamente 21 quilos) de maconha dentro de uma mala, que estava no bagageiro de um ônibus que saiu de São Paulo e seguia em direção a Vitória. A fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), em Guarapari, na região Metropolitana do Espírito Santo.
Segundo a corporação, cães farejadores indicaram que havia algo ilícito na bagagem e, após os policiais checarem, foi encontrada a substância que aparentava ser maconha. Uma passageira do ônibus confirmou ser a proprietária da mala e contou que havia pegado emprestada com uma amiga, não tendo visto o que tinha dentro.
A mulher ainda afirmou que levaria o conteúdo para uma outra pessoa em Vila Velha — local de destino da suspeita. Após isso, ela foi detida e levada para uma Delegacia de Polícia Civil. A droga também foi apreendida.