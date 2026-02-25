Passageira é detida com mais de 20 quilos de maconha em Guarapari

Cão farejador da PRF indicou a presença da droga e 27 tabletes de maconha foram encontrados na mala de uma passageira Crédito: Divulgação/PRF

Uma mulher foi detida após serem encontrados 27 tabletes (aproximadamente 21 quilos) de maconha dentro de uma mala, que estava no bagageiro de um ônibus que saiu de São Paulo e seguia em direção a Vitória. A fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), em Guarapari, na região Metropolitana do Espírito Santo.

Segundo a corporação, cães farejadores indicaram que havia algo ilícito na bagagem e, após os policiais checarem, foi encontrada a substância que aparentava ser maconha. Uma passageira do ônibus confirmou ser a proprietária da mala e contou que havia pegado emprestada com uma amiga, não tendo visto o que tinha dentro.