30 anos depois

Jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrada intacta em exumação

Restos mortais foram exumados para o projeto chamado Memorial Vivo, que prevê o plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos mortos em tragédia

Kananda Natielly Produção TV Gazeta / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:30 - Atualizado há 21 minutos

Restos mortais foram exumados 30 anos depois e serão destinados a um memorial vivo Crédito: Cedido para A Gazeta por familiares de Dinho

Às vésperas de completar 30 anos do acidente que matou os integrantes de uma das bandas mais irreverentes dos últimos anos, Mamonas Assassinas, familiares dos cinco músicos participaram, na tarde dessa segunda-feira (23), da exumação dos corpos no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP). O momento foi marcado pela emoção e por uma cena inusitada, que chamou bastante atenção: a jaqueta usada por Dinho, vocalista do grupo, foi encontrada intacta, dentro do túmulo, separada dos restos mortais do artista.

Segundo Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca Mamonas, a peça estava dentro da gaveta desde o enterro. “A jaqueta estava ali há 30 anos e parecia que tinha sido colocada ontem”, contou.

“Foi, para mim, o momento mais impactante de tudo. A jaqueta foi algo inusitado e, por estar em bom estado e não estar junto aos restos mortais, pensamos em mantê-la exposta no memorial. Possivelmente vamos deixá-la exposta. Ela vai ser tratada e emoldurada”, afirmou.

Leia mais Mamonas Assassinas: os 30 anos do show que marcou Vitória

A exumação faz parte de um projeto chamado Memorial Vivo, que prevê o plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos. “Foi um momento complicado, difícil, mas a gente passou junto", disse Jorge. O espaço deve ser inaugurado nos próximos meses e contará com uma área de interação para os fãs.

Jorge explicou ainda que a ideia, ao plantar os cinco pés de jacarandás, é simbolizar a continuidade da vida e manter viva a memória dos integrantes da banda por meio de um memorial sustentável e biodegradável. “Esse memorial vem muito de encontro com o futuro, que é essa proposta biodegradável. Esses pés de jacarandás representarão cada um dos meninos”, afirmou.

Jorge Santana, é primo e Grace Kelly é irmã de Dinho, vocalista dos Mamonas Crédito: Cedido para A Gazeta por familiares de Dinho

Além da família de Dinho, participaram da cerimônia as famílias de Júlio Rasec, tecladista da banda, representada pela irmã Paula e por seu noivo; de Bento Hinoto, guitarrista, representada por Claudia Hinoto, cunhada do artista; além da família dos irmãos Sérgio e Samuel, baterista e baixista, representada por Sueli Lacerda, irmã dos cantores, e de Jorge Santana, primo de Dinho.

“São ciclos que se abrem e que se fecham. Esse memorial vivo vai ficar muito bonito, e eu acho que vamos ter a oportunidade de fazer com que os meninos estejam presentes nesses pés de jacarandás”, concluiu Jorge.

O Memorial será totalmente gratuito aos fãs da banda. " Será um atrativo a mais para os fãs que há tantos anos nunca deixam o legado da banda morrer", finalizou Jorge.

