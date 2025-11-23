Em Cachoeiro de Itapemirim

Motorista sem CNH invade contramão e mata motociclista no Sul do ES

Polícia Militar afirma que condutora se recusou a fazer o teste do bafômetro e, segundo o filho da vítima, a mulher teria admitido a ingestão de bebida alcoólica

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 19:11

Motorista sem habilitação invade contramão e mata motociclista Levino Rodrigues (destaque) em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Família

O motociclista Levino Rodrigues, de 54 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto pilotava sua moto, na tarde deste domingo (23), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a motorista do automóvel não tinha carteira de habilitação, perdeu o controle do veículo em uma curva e invadiu a contramão, provocando a colisão frontal.

De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Levino pilotava a moto e seguia com a esposa sentido Jaciaguá, onde o casal participaria de um bingo, quando foi atingido pelo Gol que vinha na direção oposta. Segundo o subtenente Rocha, responsável pela ocorrência, a moto ficou presa embaixo do carro e a roda dianteira chegou a se desprender com o impacto. Levino não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher, que estava na garupa, sofreu uma fratura na perna e foi socorrida pelo Samu/192.

A motorista do carro, uma mulher de 53 anos, foi abordada pelos militares para realizar o teste do bafômetro, mas se recusou. Ainda segundo a PM, familiares relataram que ela faz uso de medicamentos. A condutora foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro para prestar esclarecimentos.

O filho da vítima, Guilherme Silva, esteve no local e afirmou que a motorista confessou a ele ter ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente. “A primeira coisa que perguntei foi se ela estava embriagada. Ela respondeu: ‘Estou’. Depois disse que não tinha habilitação. Meu pai não bebe, não corre, e estava na mão correta”, lamentou.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

