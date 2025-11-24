Morte de motociclista: vídeo mostra motorista na contramão em Cachoeiro

Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento do acidente que matou o motociclista Levino Rodrigues, de 54 anos, e deixou gravemente ferida a esposa dele, de 47, que estava na garupa. A colisão ocorreu na ES 164, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (23). No vídeo (veja acima) é possível ver a motorista do carro invadindo a contramão e atingindo a moto, que foi arremessada e parou embaixo do automóvel.

Levino morreu no local. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município. A esposa dele sofreu uma grave fratura na perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dela não foi atualizado. A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que, no momento do acidente, o casal seguia para uma festa em Vargem Alta e a motorista do carro estava voltando do mesmo evento.