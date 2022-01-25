Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atropelamento fatal

Motorista que atropelou mãe e filha é ouvido e liberado no ES

Mãe e filha morreram no acidente deste domingo (23), em Ibitirama. O condutor, de 38 anos, contou que as vítimas entraram na via e ele não conseguiu frear
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jan 2022 às 13:08

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 13:08

Em protesto, moradores fecharam a rodovia ES 185
Após o atropelamento que vitimou mãe e filha, houve protesto dos moradores na ES 185, em Ibitirama Crédito: Leitor| A Gazeta
O motorista suspeito de atropelar uma família na noite deste domingo (23), na ES 185, em Ibitirama, na Região do Caparaó, se apresentou na delegacia de Iúna nesta segunda-feira (24). No acidente, mãe e filha morreram após serem atingidas no acostamento da via. Já o pai da jovem e marido da senhora foi encaminhado ao hospital de São José do Calçado.
O condutor, que tem 38 anos, dirigia um Fiat Uno. Na presença de um advogado, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Iúna, durante à tarde. Ele contou que não estava com excesso de velocidade e que as vítimas entraram de repente na frente do carro,  não possibilitando tempo para frear.

MEDO DE SER AGREDIDO

Ele contou ainda que não prestou socorro à família porque ficou com medo de ser agredido pelos populares. No entanto, segundo a Polícia Civil, as investigações divergem do depoimento dele. Após ser ouvido, o motorista foi liberado e o caso segue sob investigação.

O ACIDENTE

Segundo informações da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu por volta das 19h30, no distrito de São Francisco. A família caminhava no acostamento, próximo a uma curva, quando foi atingida pelo automóvel.
A adolescente Hellen Jessica Coimbra Rocha, de 13 anos, morreu no local do acidente. Já a mãe dela, Maria José Coimbra Rocha, de 44 anos, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. 

Veja Também

Assalto dentro de ônibus causa confusão em terminal na Serra

Mulher é encontrada morta com o rosto desfigurado em Itapemirim

Placas de pedra caem de caminhão em avenida de Vitória

Já Dejairo dos Reis Rocha, foi levado para Hospital São José do Calçado, onde se recupera. O motorista do veículo fugiu do local do acidente, porém a placa do veículo ficou para trás.

MANIFESTAÇÕES

Horas após o acidente, moradores da localidade protestaram no local. Eles fecharam a pista com uma barreira e atearam fogo em madeiras e pneus. A rodovia foi liberada em seguida, mas, na tarde de segunda-feira, a ES 185 foi fechada para mais uma manifestação. Os moradores pediram a colocação de redutores de velocidade na pista.
Por meio de sua assessoria, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) disse que a prefeitura ou o cidadão pode solicitar o redutor de velocidade e terá o retorno imediato após avaliação técnica. A informação é de que o morador pode entra em contato com a superintendência executiva regional, em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do telefone (28) 3383-5551.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Iúna Polícia Civil Ibitirama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados