Motorista que atropelou mãe e filha é ouvido e liberado no ES

Após o atropelamento que vitimou mãe e filha, houve protesto dos moradores na ES 185, em Ibitirama Crédito: Leitor| A Gazeta

O condutor, que tem 38 anos, dirigia um Fiat Uno. Na presença de um advogado, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Iúna, durante à tarde. Ele contou que não estava com excesso de velocidade e que as vítimas entraram de repente na frente do carro, não possibilitando tempo para frear.

MEDO DE SER AGREDIDO

Ele contou ainda que não prestou socorro à família porque ficou com medo de ser agredido pelos populares. No entanto, segundo a Polícia Civil , as investigações divergem do depoimento dele. Após ser ouvido, o motorista foi liberado e o caso segue sob investigação.

O ACIDENTE

Segundo informações da Polícia Militar , o atropelamento aconteceu por volta das 19h30, no distrito de São Francisco. A família caminhava no acostamento, próximo a uma curva, quando foi atingida pelo automóvel.

A adolescente Hellen Jessica Coimbra Rocha, de 13 anos, morreu no local do acidente. Já a mãe dela, Maria José Coimbra Rocha, de 44 anos, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Já Dejairo dos Reis Rocha, foi levado para Hospital São José do Calçado, onde se recupera. O motorista do veículo fugiu do local do acidente, porém a placa do veículo ficou para trás.

MANIFESTAÇÕES

Horas após o acidente, moradores da localidade protestaram no local. Eles fecharam a pista com uma barreira e atearam fogo em madeiras e pneus. A rodovia foi liberada em seguida, mas, na tarde de segunda-feira, a ES 185 foi fechada para mais uma manifestação. Os moradores pediram a colocação de redutores de velocidade na pista.