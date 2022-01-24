Mãe e filha morrem após serem atropeladas em via no Sul do ES

A adolescente morreu no local do acidente. Já a mãe chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu a amputação de uma das pernas e não resistiu. Dejairo dos Reis Rocha, foi levado para Hospital São José do Calçado, onde se recupera.

O motorista do veículo fugiu do local do acidente. A placa do veículo foi encontrada no local e após o acidente houve um protesto devido ao atropelamento. Segundo a polícia, moradores queimaram madeiras e pneus na rodovia, que liga Ibitirama a Iúna. O tráfego foi liberado pouco depois.