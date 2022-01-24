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Em Ibitirama

Mãe e filha morrem após serem atropeladas em via no Sul do ES

O pai, de 55 anos, também foi atingido. Família caminhava no acostamento da ES 185, neste domingo (23), quando ocorreu o atropelamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2022 às 13:02

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:02

Moradores fizeram protesto após o acidente na ES 185
Moradores fizeram um protesto após o acidente ocorrido ES 185 na noite deste domingo (23) Crédito: Montagem| A Gazeta
Uma família foi atropelada por um Fiat Uno na noite deste domingo (23), na ES 185 em Ibitirama, na Região do Caparaó. Mãe e filha morreram após serem atingidas no acostamento da via. Já o pai da jovem e marido da senhora foi encaminhado ao hospital de São José do Calçado.  As mulheres foram identificadas como Hellen Jessica Coimbra Rocha, de 13 anos, e Maria José Coimbra Rocha, de 44 anos.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h30, no distrito de São Francisco. A família caminhava no acostamento, próximo a uma curva, quando foram atingidos pelo automóvel.
A adolescente morreu no local do acidente. Já a mãe chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu a amputação de uma das pernas e não resistiu. Dejairo dos Reis Rocha, foi levado para Hospital São José do Calçado, onde se recupera.
O motorista do veículo fugiu do local do acidente. A placa do veículo foi encontrada no local e após o acidente houve um protesto devido ao atropelamento. Segundo a polícia, moradores queimaram madeiras e pneus na rodovia, que liga Ibitirama a Iúna. O tráfego foi liberado pouco depois.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibitirama e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.

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