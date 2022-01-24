Mãe e filha morrem após serem atropeladas em via no Sul do ES

Uma família foi atropelada por um Fiat Uno na noite deste domingo (23), na ES 185 em Ibitirama, na Região do Caparaó. Mãe e filha morreram após serem atingidas no acostamento da via. Já o pai da jovem e marido da senhora foi encaminhado ao hospital de São José do Calçado. As mulheres foram identificadas como Hellen Jessica Coimbra Rocha, de 13 anos, e Maria José Coimbra Rocha, de 44 anos.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h30, no distrito de São Francisco. A família caminhava no acostamento, próximo a uma curva, quando foram atingidos pelo automóvel.
A adolescente morreu no local do acidente. Já a mãe chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu a amputação de uma das pernas e não resistiu. Dejairo dos Reis Rocha, foi levado para Hospital São José do Calçado, onde se recupera.
O motorista do veículo fugiu do local do acidente. A placa do veículo foi encontrada no local e após o acidente houve um protesto devido ao atropelamento. Segundo a polícia, moradores queimaram madeiras e pneus na rodovia, que liga Ibitirama a Iúna. O tráfego foi liberado pouco depois.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibitirama e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.