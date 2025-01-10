Motorista envolvido em acidente que matou fisioterapeuta no ES estava bêbado

Valnoega Moreira, de 73 anos, foi preso após se envolver em acidente na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução e redes sociais

Segundo a PM, a batida aconteceu quando Valnoega não respeitou uma placa de “Pare”, fez um retorno e entrou na pista sem aguardar a passagem do veículo onde estavam Daniele, o marido dela, de 45 anos, e a filha, de 2 anos. Com isso, o carro da família, que tinha a preferência na rodovia e seguia no sentido Guarapari, não conseguiu parar, acontecendo a colisão e o capotamento.

Devido à batida, Daniele acabou sendo arremessada para fora do carro. Ela morreu no local. Já a filha dela foi levada para o Hospital Infantil de Vila Velha, mas teve alta após não ser identificado nenhum ferimento.

O marido da vítima também foi encaminhado a um centro médico devido aos ferimentos nos braços e pernas. Porém, eram leves e o homem recebeu alta na quinta-feira (9).

Daniele Gonçalves, de 39 anos, morreu em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

A Polícia Civil informou que Valnoega foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com o agravante de conduzir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (2x).

Responsável pela manutenção da rodovia, a Ceturb-ES informou, em nota, que por causa da batida foi preciso interditar uma das pistas para realizar a remoção dos veículos.

Vivia o sonho de ser mãe

O primo de Daniele, o médico Igor Gonçalves, contou à reportagem da TV Gazeta que a fisioterapeuta realizava o sonho de ser mãe. Ao ter a menina de dois anos, ela fechou a clínica que mantinha em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para morar em Vitória e se dedicar à maternidade.

Daniele Gonçalves tinha realizado o sonho de ser mãe Crédito: Arquivo pessoal

"Era apaixonada pelo que fazia. Com muitos clientes, trabalhou em Cachoeiro por muitos anos. Ela optou por abrir mão do emprego e da clínica que tinha lá para vir para cá (Vitória). Tinha abdicado totalmente para se dedicar à filha e estava retomando agora ao trabalho”, disse o familiar.