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Tragédia no trânsito

Mulher morre após carro capotar em colisão na Rodovia do Sol

No veículo, que capotou na pista após bater em outro carro, estavam ainda o marido dela e uma criança de 2 anos, filha do casal
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 jan 2025 às 19:35

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 19:35

Carro capotou após colisão, deixando uma vítima fatal na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Carro capotou após colisão, ocorrida próximo à Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Uma fisioterapeuta identificada como Daniele Abreu, de 39 anos, morreu em um grave acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (9). No carro, que capotou na pista, estavam ainda o marido dela, 45, e uma criança de 2 anos, filha do casal. A menina e o homem foram encaminhados ao hospital e liberados no mesmo dia. 
A criança não ficou ferida, já o pai dela teve machucados leves no braço e região do ombro. Toda a família, que é de Cachoeiro de Itapemirim, seguia no sentido Guarapari e passava pela Ponta da Fruta, em Vila Velha, quando outro veículo, que vinha em sentido contrário, fez um retorno e entrou na pista sem aguardar a preferência do carro das vítimas. Os carros acabaram colidindo, conforme apuração da TV Gazeta junto à Polícia Militar.
O motorista que provocou o acidente, Valnoega Moreira, de 73 anos, se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi conduzido para a Delegacia Regional. No local ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal, sendo, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.  Conforme apuração da TV Gazeta, o condutor apresentava sinais de embriaguez, tinha cheiro de álcool no hálito, olhos avermelhados e fala alterada.
Um primo da fisioterapeuta, que preferiu não se identificar, falou sobre Daniele: "Era apaixonada pelo que fazia. Com muitos clientes, trabalhou em Cachoeiro por muitos anos e optou por abrir mão do emprego e da clínica que tinha lá para vir para cá (Vitória). Tinha abdicado totalmente para se dedicar à filha e estava retomando agora ao trabalho. Agora aconteceu essa tragédia que deixa a gente desnorteado sobre o que vai fazer e as mudanças que vai causar na rotina da nossa família".
Na noite desta quinta-feira (09), a Ceturb-ES confirmou o acidente e informou, em nota, que pai e filha foram socorridos. "Foi preciso interditar uma das pistas para realizar a remoção."
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros e às polícias Militar e Civil, que informaram que a ocorrência estava em andamento. 

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