Homem tenta matar ex-esposa e pai dela a tiros em Guaçuí

Um homem tentou matar a tiros a ex-esposa e o pai dela na localidade de São Felipe, na zona rural de Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, familiares das vítimas contaram que o casal estava em processo de separação e a mulher teria ido até o local para buscar roupas e documentos quando a tentativa de homicídio aconteceu.

Um revólver calibre .38 e munições intactas e usadas foram encontrados no local. Os dois feridos foram socorridos e levados para o pronto atendimento do município. Em seguida, precisaram ser transferidos para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim por conta da gravidade dos ferimentos.