Filho ameaça matar mãe e quebra casa em Mimoso do Sul

Um homem ameaçou matar a mãe e danificou a casa deles no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (3). A mulher, de 50 anos, contou para a Polícia Militar que o filho teria quebrado o próprio celular após discutir com a namorada. Ele pediu que a mãe comprasse um novo aparelho, mas ela se negou e o jovem de 18 anos começou a quebrar objetos da casa. Na sequência, tentou agredir a vítima com uma barra de ferro, porém ela conseguiu fugir.