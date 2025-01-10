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Acidente de moto

Morte de casal do ES: professora sonhou com viagem de férias à Argentina

Márcia Bento Alves, de 45 anos, e o marido, Flávio Alves dos Santos, de 47 anos, sofreram acidente de moto na quarta-feira (8), na BR 277, no Paraná, quando retornavam da Argentina
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2025 às 12:50

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 12:50

morte do casal Flávio Alves dos Santos, de 47 anos, e Márcia Bento Alves, de 45 anos, em um acidente de moto na quarta-feira (8), na BR 277, próximo ao município de Prudentópolis, no Paraná, causou comoção. Eles eram de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, e estavam retornando das férias na Argentina quando ocorreu a tragédia. A diretora da Escola Municipal de Educação Básica Anália Queiroz da Silva, onde a mulher era professora, contou que ela estava feliz e planejou a viagem o ano inteiro.
“Sonhou com esta viagem o ano todo e estava muito feliz. Ela atuou no último ano na escola e dava aula no primeiro ano do fundamental. Era muito amorosa, dedicada e os alunos gostavam muito dela. Foi uma tragédia. Estamos muito tristes com a morte dela e do esposo”, conta Romere Rebolo Barbos, diretora da EMEB Anália Queiroz da Silva, que fica na localidade de Jacarandá, em Marataízes.
A diretora de escola gravou mensagem de despedida após morte de professora de Marataízes (vídeo acima). Ela contou que três dias antes do acidente, Márcia Bento Alves enviou uma mensagem dizendo que estava muito feliz na unidade e, como era servidora em designação temporária (DT), gostaria de voltar a trabalhar na escola.
Flávio era motorista do transporte escolar de Marataízes. Ele e a esposa voltavam de uma viagem de férias na Argentina e estavam a caminho de Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles de deixam um filho de 18 anos.
Apesar de residirem no litoral, o casal era natural de Atílio Vivácqua. Na postagem da prefeitura, em memória da morte do casal, familiares lamentaram a perda.

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