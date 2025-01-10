Suspeito de furtos em série é preso em Nova Venécia

As investigações apontam que ele arrombou a porta dos fundos do estabelecimento e levou um aparelho celular e um relógio de parede. Investigadores localizaram o suspeito na rua. Ele resistiu e precisou ser contido pelos policiais. A vítima, um dentista de 63 anos, reconheceu o suspeito a partir de imagens de videomonitoramento. O proprietário do consultório ainda disse que conhecia o criminoso e o ajudava há anos.

Segundo a PC, o homem é suspeito de pelo menos outros três furtos nos últimos meses. Em um deles, em 31 de agosto de 2024, ele teria roubado equipamentos de som de um músico da cidade avaliados em R$ 60 mil. O delegado Wilian Dobrovosk Simonelli Daniel, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, solicitou a prisão preventiva do suspeito. Na quinta, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e resistência e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.