Preso mais um suspeito de matar jovem em Vitória por dizer conhecer Marujo

Higor Nogueira Reis, de 26 anos, foi preso nesta sexta-feira Crédito: Divulgação | Polícia

Foi preso na manhã desta sexta-feira (10) mais um suspeito de envolvimento na morte de Lucas Maximiliano de Oliveira , de 22 anos, assassinado em agosto do ano passado, na Escadaria Ranulpho Gianordoli, no Centro de Vitória. Higor Nogueira Reis, de 26 anos, estava foragido e foi encontrado em casa no Morro da Piedade.

"É uma área que quando a gente chega, eles são avisados com antecedência, é de difícil acesso. Agora com o apoio da população e da PM, conseguimos chegar nessa residência", explicou o delegado Moreno Gontijo.

Jovem foi morto por dizer que conhecia Marujo

Segundo as investigações, Lucas estava bebendo com amigos e a namorada em um bar do Centro de Vitória. Lá, começou a falar que conhecia Marujo e outros traficantes. Criminosos que atuam no Morro da Piedade, rival do PCV, ouviram. Neste momento, eles se aproximaram do jovem e se passaram por amigos, chamando o rapaz para usar drogas na parte alta do bairro.

Uma câmera de videomonitoramento flagrou esse momento, de Lucas e os quatro suspeitos subindo a escadaria (confira acima). No local havia várias outras pessoas. Em cerca de dois minutos, tudo acontece. "Quando chegaram na metade da escadaria, eles cercaram e executaram a vítima com um tiro na cabeça, mostrando menosprezo total pela vida humana", destacou o delegado.

Quatro suspeitos participaram do crime: três foram identificados Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Quem são os suspeitos

Três dos quatro suspeitos foram identificados pela Polícia Civil . São eles:

Gleidson Balestrero Frederico, o “Neguinho da Faixa”, de 31 anos: atirador e uma das lideranças do tráfico do Morro da Piedade



Estevão da Silva Gonçalves, o “Estevinho”, 26 anos: cercou a vítima



Higor Nogueira Reis, o “Higolete” ou “Higuete", de 26 anos: cercou a vítima



(veja abaixo), ainda não foi identificado. A polícia pede ajuda com informações, que podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181 ou no site O quarto suspeito, que aparece de boné nas imagens, ainda não foi identificado. A polícia pede ajuda com informações, que podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181 ou no site disquedenuncia181.es.gov.br

Polícia pede ajuda para identificar o quarto suspeito que participou de execução Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Da esquerda para direita: Higor (preso), Gleidson (preso) e Estevão (preso) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Gleidson e Estevão foram presos no dia 17 de outubro, no Morro da Piedade, em cumprimento a mandados de prisão durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar . Durante a ação de outubro, outro suspeito ainda foi capturado, em flagrante, com uma submetralhadora, drogas e munições — esse detido não tinha a ver com o crime de agosto. Higor foi preso na manhã desta sexta-feira (10).

Quem era a vítima