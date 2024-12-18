Jovem foi executado no Centro de Vitória após falar que conhecia Marujo

Segundo as investigações, Lucas estava bebendo com amigos e a namorada em um bar do Centro de Vitória. Lá, começou a falar que conhecia Marujo e outros traficantes. Criminosos que atuam no Morro da Piedade, rival do PCV, ouviram. Neste momento, eles se aproximaram do jovem e se passaram por amigos, chamando o rapaz para usar drogas na parte alta do bairro.