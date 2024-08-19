Jovem é assassinado com tiro no rosto no Centro de Vitória

Um jovem de 22 anos foi assassinado com um tiro no rosto no Centro de Vitória, na noite do último domingo (18). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada e encontrou a vítima, que não teve o nome divulgado, baleada e caída na Escadaria Ranulpho Gianordoli.
O boletim de ocorrência da Polícia Militar diz que no local foi encontrada uma cápsula e um projétil. O jovem estava com uma perfuração no lado direito do rosto, na região da têmpora. Nenhuma testemunha apareceu para contar o que teria acontecido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, e, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", destacou a corporação.