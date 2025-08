Fugiu do local

Motorista derrubou portão após matar mulher atropelada em Linhares; vídeo

Simone Maria Neves dos Santos, de 41 anos, estava indo para o mercado quando foi atingida pelo veículo; o marido e o filho dela, de 10 anos, presenciaram o atropelamento

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:13

Um vídeo mostra o momento em que o motorista que atropelou e matou Simone Maria Neves dos Santos, de 41 anos, em alta velocidade, derrubou um portão com o carro e invadiu o quintal de uma casa. Após o acidente, é possível ver a movimentação de pessoas, que correram para tentar ajudar a vítima. O caso aconteceu em Regência, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (3). Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. >

Simone estava andando no canto da rua quando foi atingida. A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou com a família da vítima que a mulher estava indo para o mercado, e que o marido e o filho dela, de 10 anos, estavam logo à frente e presenciaram o atropelamento. O motorista é uma pessoa conhecida. Ele teria comprado o carro no dia anterior e estaria dirigindo para conhecer melhor o veículo. >

A mulher morreu no local. O carro também causou danos à estrutura do imóvel atingido, além de ter quebrado o portão da garagem e se chocado com um veículo estacionado, que ficou amassado. Os militares verificaram que o automóvel conduzido pelo suspeito estava com licenciamento vencido. Ele foi guinchado a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). >

A Polícia Civil informou que a Polícia Científica foi acionada às 10h20 e o corpo encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML) no município. Afirmou ainda que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outra (Dipo) de Linhares. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou.>

