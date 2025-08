Operação Tuéris

Jovem do ES é preso por estupro virtual e induzir crianças ao suicídio

Polícia Federal prendeu suspeito de 19 anos e apreendeu três celulares dele, na manhã desta segunda-feira (4), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Tuéris, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (4). A corporação afirmou que ele é suspeito de praticar diversos crimes na internet, utilizando plataformas digitais e redes sociais. O nome do rapaz e o local exato da prisão não foram divulgados.>