Trânsito

Caminhão tomba e deixa um morto e dois feridos na BR 101 em Itapemirim

Um caminhão que estava transportando cocos tombou no km 406 da BR 101, na manhã desta segunda-feira (4), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Conforme as primeiras informações apuradas no local pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o acidente matou um ajudante que estava no veículo, e deixou feridos o motorista de outro trabalhador. Eles foram levados em estrado grave para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.