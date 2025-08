Rodovia Roberto Calmon

Motociclista morre e mulher grávida fica ferida após acidente em Rio Bananal

Polícia Científica informou que a perícia foi acionada no começo da tarde, por volta das 12h30. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares

Um jovem de 21 anos morreu após a moto que ele conduzia se envolver em um acidente com um carro na Rodovia Roberto Calmon, na altura de Sangali, zona rural de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo , neste domingo (3). A vítima foi identificada como Pedro Gustavo Costa. Uma mulher grávida, que estava na garupa da moto, ficou gravemente ferida e foi socorrida para o Hospital Rio Doce, em Linhares, na cidade vizinha. >

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro, que seguia no sentido de Rio Bananal a Linhares, afirmou à equipe policial que o acidente foi inevitável. Conforme o relato do motorista, a moto vinha no sentido contrário, em alta velocidade, e teria perdido o controle. Depois disso, ela caiu e invadiu a contramão, atingiu o automóvel e deslizou por baixo dele. >