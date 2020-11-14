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Insegurança

Motorista de aplicativo reage após ser assaltado pela 4ª vez em oito meses no ES

Na sexta-feira (13), a vítima reagiu à última tentativa e deu sorte que a arma usada pelos bandidos era falsa; um homem e um adolescentes acabaram presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 15:17

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 15:17

Motorista de aplicativo ficou com ferimentos no rosto após reagir a assalto
Motorista de aplicativo ficou com ferimentos no rosto após reagir a assalto Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Cansado da insegurança e dos prejuízos, um motorista de aplicativo reagiu a um assalto na noite desta sexta-feira (13), anunciado às margens da ES 010, em Manguinhos, na Serra  o quarto em que o trabalhador de 27 anos seria vítima, em um intervalo de apenas oito meses.
No calor do momento e sem seguir as recomendações das autoridades de segurança, a vítima contou com a sorte: a única arma utilizada pelos três bandidos era falsa e acabou se desmontando durante a briga. Ainda assim, o motorista acabou com alguns ferimentos leves no rosto.
"Quando cheguei no local de desembarque, o que estava no banco de passageiro sacou uma arma. A princípio eu não reagi. Depois, o que estava atrás de mim me deu uma gravata. Nisso, eu segurei a arma para tentar afastar da minha cara. Quando o bandido puxou, eu vi que era uma réplica"
Motorista de aplicativo - Vítima não identificada por motivos de segurança
De acordo com o motorista, ele desconfiou que algo poderia acontecer quando viu que o destino dos passageiros era um local onde não havia casas ou comércio. A corrida foi solicitada pelos bandidos por meio do próprio aplicativo, por volta das 19h, tendo como ponto de partida a Praia de Carapebus.
Trabalhar como motorista de aplicativo já trouxe muitos prejuízos ao rapaz de 27 anos
Trabalhar como motorista de aplicativo já trouxe muitos prejuízos ao rapaz de 27 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Logo após o assalto, dois carros que passaram pelo local ajudaram o motorista. "Eles me perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei que era motorista de aplicativo e que tentaram me assaltar. Um motorista ficou no local comigo e outro foi no sentido da praia, atrás dos bandidos", contou a vítima.

R$ 12 mil

É o prejuízo que o motorista disse que já teve por causa de roubos e assaltos sofridos neste ano
Neste sábado (14), o motorista admitiu que não devia ter reagido, mas desabafou que está cansado de ser assaltado. Por duas vezes, os bandidos bateram o carro, sobrando para ele o prejuízo. "Na segunda vez, o conserto custou R$ 4.800. Essa dívida já está em mais de R$ 12 mil e precisei pegar um empréstimo", revelou.

DOIS BANDIDOS PRESOS

Após a busca inicial feita pela própria população, dois dos bandidos acabaram detidos: um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos. Por causa das agressões que sofreram pelas pessoas da região, ambos estão internados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Na Delegacia Regional da Serra, o delegado Rodrigo Rosa informou à TV Gazeta que os dois foram autuados em flagrante. O mais velho por roubo e corrupção de menor; e o mais novo, por ser menor de idade, por ato infracional análogo ao roubo. Não há informações sobre o estado de saúde deles ou previsão de alta.

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