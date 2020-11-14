Motorista de aplicativo reage após ser assaltado pela 4ª vez em oito meses no ES

Motorista de aplicativo ficou com ferimentos no rosto após reagir a assalto Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Cansado da insegurança e dos prejuízos, um motorista de aplicativo reagiu a um assalto na noite desta sexta-feira (13), anunciado às margens da ES 010, em Manguinhos, na Serra  o quarto em que o trabalhador de 27 anos seria vítima, em um intervalo de apenas oito meses.

No calor do momento e sem seguir as recomendações das autoridades de segurança, a vítima contou com a sorte: a única arma utilizada pelos três bandidos era falsa e acabou se desmontando durante a briga. Ainda assim, o motorista acabou com alguns ferimentos leves no rosto.

"Quando cheguei no local de desembarque, o que estava no banco de passageiro sacou uma arma. A princípio eu não reagi. Depois, o que estava atrás de mim me deu uma gravata. Nisso, eu segurei a arma para tentar afastar da minha cara. Quando o bandido puxou, eu vi que era uma réplica" Motorista de aplicativo - Vítima não identificada por motivos de segurança

De acordo com o motorista, ele desconfiou que algo poderia acontecer quando viu que o destino dos passageiros era um local onde não havia casas ou comércio. A corrida foi solicitada pelos bandidos por meio do próprio aplicativo, por volta das 19h, tendo como ponto de partida a Praia de Carapebus.

Trabalhar como motorista de aplicativo já trouxe muitos prejuízos ao rapaz de 27 anos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Logo após o assalto, dois carros que passaram pelo local ajudaram o motorista. "Eles me perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei que era motorista de aplicativo e que tentaram me assaltar. Um motorista ficou no local comigo e outro foi no sentido da praia, atrás dos bandidos", contou a vítima.

R$ 12 mil É o prejuízo que o motorista disse que já teve por causa de roubos e assaltos sofridos neste ano

Neste sábado (14), o motorista admitiu que não devia ter reagido, mas desabafou que está cansado de ser assaltado. Por duas vezes, os bandidos bateram o carro, sobrando para ele o prejuízo. "Na segunda vez, o conserto custou R$ 4.800. Essa dívida já está em mais de R$ 12 mil e precisei pegar um empréstimo", revelou.

DOIS BANDIDOS PRESOS

Após a busca inicial feita pela própria população, dois dos bandidos acabaram detidos: um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos. Por causa das agressões que sofreram pelas pessoas da região, ambos estão internados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.