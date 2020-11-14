Na Serra

Bebê dá entrada sem vida em UPA na Serra e polícia investiga morte

Segundo a PM, o bebê sangrava pelo nariz e pela boca. O casal que chegou com ele na unidade foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos
Adalberto Cordeiro

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 13:50

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia Crédito:  Everton Nunes/Secom-PMS
Polícia Civil está investigando a morte de um bebê que deu entrada sem vida, na manhã deste sábado (14), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra. O sexo do bebê não foi informado.
De acordo com informações da Polícia Militar,  um funcionário relatou que um casal tinha chegado ao local com a criança morta.

"Eles informaram aos médicos que a criança sangrava pelo nariz e pela boca e não sabiam o motivo, pois acordaram, e a criança estava dessa forma", informou.
O casal foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos.

Ainda segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento, e o corpo do bebê seria encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. A ocorrência vai ser entregue no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

