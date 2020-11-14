A Polícia Civil está investigando a morte de um bebê que deu entrada sem vida, na manhã deste sábado (14), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra. O sexo do bebê não foi informado.
De acordo com informações da Polícia Militar, um funcionário relatou que um casal tinha chegado ao local com a criança morta.
"Eles informaram aos médicos que a criança sangrava pelo nariz e pela boca e não sabiam o motivo, pois acordaram, e a criança estava dessa forma", informou.
Bebê dá entrada sem vida em UPA na Serra e polícia investiga morte
O casal foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos.
Ainda segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento, e o corpo do bebê seria encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. A ocorrência vai ser entregue no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.